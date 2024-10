El regreso de Melissa Loza a 'Esto es guerra' ha provocado más de un enfrentamiento, especialmente con Rosangela Espinoza, quien no ha dudado en hacer comentarios negativos sobre su edad. Melissa, quien ahora forma parte del equipo de los ‘combatientes’, ha sido objeto de bromas y críticas por parte de Rosangela, quien insinúa que su tiempo en la competencia "ya pasó".

Rosangela ha llegado a minimizar a Melissa, sugiriendo que debería retirarse y dedicarse a otras actividades. Esta actitud ha generado tensiones entre ambas, avivando la rivalidad en el programa, con Rosangela usando el tema de la edad como su principal argumento para molestarla en cada edición del reality de competencia.

¿Qué edad tiene Melissa Loza?

Melissa Loza no toleró que Rosangela Espinoza se ensañe con ella, pues todos los días la popular 'Chica selfie' siempre tiene que decir algo en contra de ella. Cansada por los constantes ataques, la 'diosa' le dejó claro que tenía 41 años, pero la edad no era mayor problema, pues estaba en óptimas condiciones para competir en 'Esto es guerra', Además, le remarcó a Rosangela Espinoza que ella tampoco es tan joven como se pinta.

Zumba habló de su 'remember' con Rosangela Espinoza

Zumba habló sobre el polémico beso que le dio a Rosangela Espinoza durante un juego en 'Esto es guerra', afirmando que fue de mutuo acuerdo. Durante el reto 'nariz con nariz', donde inicialmente Rosangela había dejado claro que no quería un beso, Zumba rompió su promesa.

Este incidente reavivó rumores sobre un posible romance entre ellos, que se originaron en 2013 durante su participación en 'Combate'. Sin embargo, Rosangela ha negado en varias ocasiones que haya existido algo más que una amistad entre ambos.

Melissa Loza habla de los enfrentamientos con Rosangela Espinoza

Los continuos enfrentamientos entre Melissa Loza y Rosangela Espinoza han generado revuelo en 'Esto es guerra'. Ante las constantes críticas de Rosangela, quien insiste en minimizarla por su edad, Melissa decidió romper el silencio y se refirió a las tensiones en el programa. Según Loza, no ha buscado entrar en confrontaciones y no entiende por qué su compañera reacciona de forma exagerada cada vez que se menciona su nombre.

“Yo no busqué esto, yo no sé por qué se alteró, cada vez que habla de mí, se le sale la vena, se exalta y yo la verdad no tengo nada en contra de ella (Rosangela) a parte para discutir se necesita de dos y yo la verdad no estoy en posición de eso”, manifestó Melissa.

Rosangela Espinoza confiesa qué le atrae de los futbolistas

Rosangela Espinoza finalmente abordó los rumores que la vinculan con el futbolista Christian Cueva tras la difusión de una foto comprometedora. En una entrevista reciente en el podcast de Giancarlo Cossio, Espinoza negó sentir una atracción específica por futbolistas, aclarando que su interés no está en la profesión de los hombres, sino en personas activas y deportistas.

"Me gusta el hombre que haga deporte", afirmó, descartando que su gusto por futbolistas sea su prioridad. También destacó que solo coquetea cuando siente una verdadera conexión: “No conecto con cualquier cucaracho”.