Katia Palma generó incomodidad entre los ‘guerreros’ por hacer perder 700 puntos al equipo al apostarlos con la finalidad de respaldar su versión. Sin embargo, la jefa de 'Esto es guerra', Mariana Ramírez del Villar, la desmintió en vivo y aclaró que nadie tiene licencia para llegar tarde. Ante esa situación, Rosángela Espinoza expresó su molestia contra la conductora de televisión.

El último viernes 24 de abril, Rosángela Espinoza pidió la palabra para cuestionar a Katia Palma por perjudicar al equipo de los ‘guerreros’. Asimismo, aprovechó para compararla con Johanna San Miguel y asegurar que ella sí defendía los intereses del equipo amarillo.

Rosángela Espinoza encara a Katia Palma

Antes de que Katia Palma diera su descargo, Rosángela Espinoza aclaró que no es amiga de San Miguel, pero reconoció sus años en la televisión. “No tengo una gran amistad, pero la admiro desde hace años por su carrera y trayectoria. No tengo la amistad que tú tienes con ciertas personas en el equipo, pero yo a Johanna la admiro y la respeto”, dijo.

Asimismo, la popular ‘Chica selfie’ aseguró que le tiene aprecio a la actriz peruana por su manera de liderar al grupo capitaneado por Patricio Parodi. “También la conozco porque ha estado varios años aquí y yo estuve varios años con ella en el mismo equipo de los ‘guerreros’. Ella siempre defendiendo cada punto de nosotros”, añadió.

“Ah, ¿y yo no defiendo ningún punto de ustedes?”, preguntó rápidamente Katia Palma, a lo que ‘Rous’ respondió: “Lamentablemente, tú al apostar los 700 puntos es como cualquier cosa para ti los puntos, para nosotros no. Bueno, estoy hablando por mí, si el equipo se me va encima, bueno, ese es mi pensamiento”, sostuvo.

Finalmente, Katia Palma le recordó a Rosángela Espinoza que ella la ha defendido en más de una oportunidad y ha evitado que la sancionen o la eliminen, a lo que la influencer replicó: “No, no lo haces siempre”.