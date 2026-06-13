HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido     Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido     Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido     
Deportes

Australia vs Turquía: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo D del Mundial 2026

Sigue aquí el Australia vs Turquía por la primera fecha del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el partido este sábado 13 de junio.

Australia y Turquía se enfrentarán en el grupo D del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
Australia y Turquía se enfrentarán en el grupo D del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

El partido entre Australia y Turquía por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará el sábado 13 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. La transmisión del encuentro comenzará a las 10.00 p. m. (hora mexicana) y 11.00 p. m. (hora peruana), y podrá verse a través de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás encuentros de la jornada mediante la cobertura online gratis de La República Deportes.

Australia llega al Mundial 2026 como una de las selecciones más constantes de los últimos años. Tras debutar en Alemania 1974 y regresar recién en 2006, los Socceroos han clasificado de manera consecutiva a las siguientes ediciones. Por su parte, Turquía vuelve a una Copa del Mundo tras una larga ausencia desde Corea-Japón 2002, torneo en el que sorprendió al alcanzar el tercer lugar bajo el liderazgo de figuras como Rüştü Reçber, Hakan Şükür y Hasan Şaş.

PUEDES VER: Calendario del Mundial 2026: todos los partidos, horarios y fechas confirmadas por FIFA

lr.pe

Horarios del partido Australia vs Turquía

En Perú, el duelo entre Australia vs Turquía se podrá seguir a partir de las 11.00 p. m. (hora peruana). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 10.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 12.00 a. m. (domingo 14)
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 a. m. (domingo 14)
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 a. m. (domingo 14)
  • España: 6.00 a. m. (domingo 14)

¿Dónde ver Australia vs Turquía por el Mundial 2026?

La transmisión de este encuentro estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.

  • Argentina: DSports y TyC Sports
  • Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
  • Brasil: SporTV y CazéTV
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports y RNC
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports
  • México: ViX
  • Paraguay: Unicanal
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN y Movistar+.

¿Dónde ver Australia vs Turquía online gratis?

Si deseas ver Australia contra Turquía online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Brasil - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos del Mundial 2026

lr.pe

Posibles alineaciones Australia vs Turquía

Estos son los posibles equipos titulares de Australia y Turquía para el compromiso del grupo D.

  • Australia: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil.
  • Turquía: Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu.

Últimos partidos de Australia

  • Australia 1-1 Suiza | 06.06.26 | Amistoso
  • Australia 0-1 México | 30.05.26 | Amistoso
  • Australia 5-1 Curazao | 31.03.26 | Amistoso
  • Australia 1-0 Camerún | 27.03.26 | Amistoso
  • Australia 0-3 Colombia | 19.11.25 | Amistoso

Últimos partidos de Turquía

Últimos partidos de Turquía

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Apostar no es solo suerte: lo que descubrí sobre mí mismo y sobre plataformas como Betnix

Apostar no es solo suerte: lo que descubrí sobre mí mismo y sobre plataformas como Betnix

LEER MÁS
¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Horarios y transmisión EN DIRECTO

¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Horarios y transmisión EN DIRECTO

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mundial 2026: periodista coreano que es sorprendido por una fanática mexicana en plena transmisión se vuelve viral

Mundial 2026: periodista coreano que es sorprendido por una fanática mexicana en plena transmisión se vuelve viral

LEER MÁS
Programación Copa Caliente de la Liga 2026: resultados, partidos, horarios y dónde ver la primera jornada

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: resultados, partidos, horarios y dónde ver la primera jornada

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Copa Caliente

Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Copa Caliente

LEER MÁS
¿América TV transmitirá el partido Estados Unidos vs Paraguay? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

¿América TV transmitirá el partido Estados Unidos vs Paraguay? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Horarios y transmisión EN DIRECTO

¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Horarios y transmisión EN DIRECTO

LEER MÁS
Paraguay decepcionó en su debut: cayó goleado 4-1 ante Estados Unidos por la primera fecha del Mundial 2026

Paraguay decepcionó en su debut: cayó goleado 4-1 ante Estados Unidos por la primera fecha del Mundial 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

¿Cómo aprovechar el plátano de seda maduro? 5 recetas simples

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025