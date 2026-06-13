Australia vs Turquía: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo D del Mundial 2026

Australia y Turquía se enfrentarán en el grupo D del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

Australia y Turquía se enfrentarán en el grupo D del Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

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El partido entre Australia y Turquía por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará el sábado 13 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. La transmisión del encuentro comenzará a las 10.00 p. m. (hora mexicana) y 11.00 p. m. (hora peruana), y podrá verse a través de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás encuentros de la jornada mediante la cobertura online gratis de La República Deportes.

Australia llega al Mundial 2026 como una de las selecciones más constantes de los últimos años. Tras debutar en Alemania 1974 y regresar recién en 2006, los Socceroos han clasificado de manera consecutiva a las siguientes ediciones. Por su parte, Turquía vuelve a una Copa del Mundo tras una larga ausencia desde Corea-Japón 2002, torneo en el que sorprendió al alcanzar el tercer lugar bajo el liderazgo de figuras como Rüştü Reçber, Hakan Şükür y Hasan Şaş.

Horarios del partido Australia vs Turquía

En Perú, el duelo entre Australia vs Turquía se podrá seguir a partir de las 11.00 p. m. (hora peruana). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 10.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 a. m. (domingo 14)

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 a. m. (domingo 14)

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 a. m. (domingo 14)

España: 6.00 a. m. (domingo 14)

¿Dónde ver Australia vs Turquía por el Mundial 2026?

La transmisión de este encuentro estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.

Argentina: DSports y TyC Sports

Bolivia: Entel TV, Tigo Sports

Brasil: SporTV y CazéTV

Chile: DSports

Colombia: DSports y RNC

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports

México: ViX

Paraguay: Unicanal

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+.

¿Dónde ver Australia vs Turquía online gratis?

Si deseas ver Australia contra Turquía online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones Australia vs Turquía

Estos son los posibles equipos titulares de Australia y Turquía para el compromiso del grupo D.

Australia : Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil.

: Matthew Ryan; Kye Rowles, Alessandro Circati, Lucas Herrington; Aziz Behich, Connor Metcaife, Aiden O’Neill, Kai Trewin; Ajdin Hrustic, Deni Juric, Awer Mabil. Turquía: Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu.

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