Tepha Loza comparte sensible mensaje tras la muerte de su madre por cáncer: "Que frágil es la vida"

Durante 'Esto es guerra', Melissa Loza anunció entre lágrimas el fallecimiento de su madre, quien batallaba contra el cáncer. Horas después, su hermana, Tepha Loza, publicó una emotiva reflexión.

Tepha Loza reveló a mediados de enero que su madre batallaba contra el cáncer.
Tepha Loza reveló a mediados de enero que su madre batallaba contra el cáncer. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

Tepha Loza rompió el silencio tras la muerte de su madre, quien no pudo vencer la batalla contra el cáncer. A través de sus redes sociales, la influencer compartió un mensaje cargado de reflexión sobre la fragilidad de la vida y el legado que dejan quienes parten, resaltando la huella que permanece en quienes los amaron.

Su publicación apareció pocas horas después de que su hermana Melissa Loza se quebrara en vivo en ‘Esto es guerra’ al confirmar la noticia. La modelo había estado ausente del reality de América TV y, al reincorporarse el martes 10, abrió su corazón para hablar del difícil momento que atraviesa junto a su familia.

PUEDES VER: Melissa Loza conmueve al revelar la muerte de su madre tras dura batalla contra el cáncer: "Luchó hasta el final"

Tepha Loza y su sentido mensaje tras la muerte de su madre

A mediados de enero, Tepha Loza reveló que su madre, María Guadalupe Vigil, enfrentaba una dura batalla contra el cáncer. En aquel momento, la influencer se mostró esperanzada, pero con el paso de las semanas reconoció que su estado de salud se había complicado. Lamentablemente, el sábado 7 de marzo, su progenitora falleció a los 73 años.

La noticia se hizo pública el martes 10, cuando Melissa Loza se quebró en ‘EGG’ y rindió un homenaje a su progenitora. Horas más tarde, su hermana menor compartió en Instagram un mensaje sobre la fragilidad de la existencia y el vacío que deja la partida de un ser querido. “Que frágil es la vida. Hoy estamos, pero mañana podemos ser ese lugar vacío en la mesa, el contacto de WhatsApp que ya nunca va a responder, el amor que alguien perdió para siempre, esa invitación de cumpleaños que no va a ser entregada, esa vacante de trabajo, esa llamada que se va a quedar en el buzón. En cualquier momento nos vamos para siempre y la vida continúa y solo queda lo que aportaste en la vida de la gente que te quiere”, se lee en la publicación, que rápidamente generó muestras de apoyo y solidaridad.

Mensaje de Tepha Loza tras el fallecimiento de su madre

Mensaje de Tepha Loza tras el fallecimiento de su madre. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

lr.pe

Melissa Loza sobre su madre: “Luchó hasta el final”

Durante la transmisión del 10 de marzo de ‘EEG’, Mathías Brivio pidió un momento para dar la bienvenida a Melissa Loza y explicar que su ausencia se debía al fallecimiento de su madre. Al tomar la palabra, la histórica participante del reality de América TV, visiblemente afectada, compartió: “He vivido días duros al lado de mis hermanos, mi familia. La partida de mi mamá fue el día sábado. Era mi valiente, porque así la llamaba, demostró una fortaleza impresionante porque luchó hasta el final”.

La popular ‘Diosa’ aprovechó el espacio para expresar el orgullo que siente por la valentía de su madre y la enseñanza de fortaleza que les dejó. También aclaró que la familia decidió vivir esta pérdida en privado, y que el recuerdo de su progenitora permanecerá con ella. “Atesoraré con toda mi alma todos los momentos hermosos que vivimos juntas, siempre vivirán en mí, eternamente (…) Agradecer a todos por sus mensajes, a todos los que estuvieron presentes, quisimos que esto sea un poco más reservado. A seguir, porque eso es lo que ella hubiese querido. Amaba este programa, celebraba cada punto que hacía y cada punto que haga será para ella, desde donde esté. Siempre vivirás en mí”, sentenció.

