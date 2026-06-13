Brasil vs Marruecos EN VIVO HOY: pronóstico, horarios y canal de TV para ver el partido del Mundial 2026

Brasil y Marruecos vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 28 años. Foto: Twitter/@FutbolMarroqui

Brasil y Marruecos vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 28 años. Foto: Twitter/@FutbolMarroqui

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¿Dónde ver Brasil vs Marruecos EN VIVO? | Ambos equipos se enfrentan a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026. La transmisión del duelo estará a cargo de las señales de DSports y América TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

El MetLife Stadium de New York (Estados Unidos) será testigo de este duelo de gigantes, que volverán a verse las caras en una Copa del Mundo FIFA después de 28 años. El gran ausente será el brasileño Neymar, quien no logró recuperarse de su lesión.

¿A qué hora juegan Brasil vs Marruecos este sábado?

El partido entre Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026 está programado para jugarse a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora brasileña).

México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 14)

¿Dónde ver Brasil vs Marruecos EN VIVO GRATIS?

El canal de TV para ver el Brasil vs Marruecos será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de señal abierta en Perú; por su parte, DSports (cable) se encargará de la transmisión para los demás países de Sudamérica.

¿Cómo ver Brasil vs Marruecos ONLINE?

En territorio sudamericano, podrás ver el Brasil vs Marruecos a través de las plataformas de streaming DGO y Disney+. En caso de que no puedas acceder a estos medios, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

Alineaciones Brasil vs Marruecos

El entrenador Carlo Ancelotti tiene pensado poner desde el arranque a Vinícius Júnior y Raphinha. Por su parte, los africanos contarán con el arquero Bono y su figura Hakimi.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Bremer, Gabriel Magalhaes; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Endrick y Vinícius.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Bremer, Gabriel Magalhaes; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Endrick y Vinícius. Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Aguerd y Mazraoui; El Aynaoui y Ounahi; Diaz, Saibari y Ezzalzouli; El Kaabi.

Brasil vs Marruecos: pronósticos

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Brasil vs Marruecos. La selección brasileña parte como favorita.

Betsson: gana Brasil (1,68), empate (3,80), gana Marruecos (5,65)

Betano: gana Brasil (1,75), empate (3,80), gana Marruecos (5,30)

Bet365: gana Brasil (1,67), empate (3,80), gana Marruecos (5,25)

1XBet: gana Brasil (1,69), empate (3,82), gana Marruecos (5,78)

Caliente: gana Brasil (1,71), empate (3,75), gana Marruecos (5,30)

Doradobet: gana Brasil (1,71), empate (3,78), gana Marruecos (5,55).

Brasil vs Marruecos: historial y últimos partidos

La pentacampeona del mundo se enfrentó en tres ocasiones a Marruecos.