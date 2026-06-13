HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido     Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido     Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: resumen del partido     
Deportes

Brasil vs Marruecos EN VIVO HOY: pronóstico, horarios y canal de TV para ver el partido del Mundial 2026

Carlo Ancelotti disputa su primer partido como entrenador en una Copa del Mundo FIFA. Sigue la transmisión del partido Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026.

Brasil y Marruecos vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 28 años. Foto: Twitter/@FutbolMarroqui
Brasil y Marruecos vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 28 años. Foto: Twitter/@FutbolMarroqui
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Dónde ver Brasil vs Marruecos EN VIVO? | Ambos equipos se enfrentan a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026. La transmisión del duelo estará a cargo de las señales de DSports y América TV; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

El MetLife Stadium de New York (Estados Unidos) será testigo de este duelo de gigantes, que volverán a verse las caras en una Copa del Mundo FIFA después de 28 años. El gran ausente será el brasileño Neymar, quien no logró recuperarse de su lesión.

PUEDES VER: Programación Copa Caliente de la Liga 2026: resultados, partidos, horarios y dónde ver la primera jornada

lr.pe

¿A qué hora juegan Brasil vs Marruecos este sábado?

El partido entre Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026 está programado para jugarse a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora brasileña).

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (domingo 14)

¿Dónde ver Brasil vs Marruecos EN VIVO GRATIS?

El canal de TV para ver el Brasil vs Marruecos será América TV (canal 4 y 704 en HD) a través de señal abierta en Perú; por su parte, DSports (cable) se encargará de la transmisión para los demás países de Sudamérica.

¿Cómo ver Brasil vs Marruecos ONLINE?

En territorio sudamericano, podrás ver el Brasil vs Marruecos a través de las plataformas de streaming DGO y Disney+. En caso de que no puedas acceder a estos medios, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

Alineaciones Brasil vs Marruecos

El entrenador Carlo Ancelotti tiene pensado poner desde el arranque a Vinícius Júnior y Raphinha. Por su parte, los africanos contarán con el arquero Bono y su figura Hakimi.

  • Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Bremer, Gabriel Magalhaes; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Endrick y Vinícius.
  • Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Aguerd y Mazraoui; El Aynaoui y Ounahi; Diaz, Saibari y Ezzalzouli; El Kaabi.

PUEDES VER: Fixture Mundial 2026: revisa las fechas y horarios de todos los partidos confirmados por FIFA

lr.pe

Brasil vs Marruecos: pronósticos

Así están las cuotas de las casas de apuestas para el Brasil vs Marruecos. La selección brasileña parte como favorita.

  • Betsson: gana Brasil (1,68), empate (3,80), gana Marruecos (5,65)
  • Betano: gana Brasil (1,75), empate (3,80), gana Marruecos (5,30)
  • Bet365: gana Brasil (1,67), empate (3,80), gana Marruecos (5,25)
  • 1XBet: gana Brasil (1,69), empate (3,82), gana Marruecos (5,78)
  • Caliente: gana Brasil (1,71), empate (3,75), gana Marruecos (5,30)
  • Doradobet: gana Brasil (1,71), empate (3,78), gana Marruecos (5,55).

Brasil vs Marruecos: historial y últimos partidos

La pentacampeona del mundo se enfrentó en tres ocasiones a Marruecos.

  • Marruecos 2-1 Brasil | 25.03.2023 | Amistoso internacional
  • Brasil 3-0 Marruecos | 16.06.1998 | Mundial Francia 1998 (fase de grupos)
  • Brasil 2-0 Marruecos | 09.10.1997 | Amistoso internacional
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Inauguración Mundial 2026 en Estados Unidos: sigue en vivo la presentación de Katy Perry, LISA y más artistas

Inauguración Mundial 2026 en Estados Unidos: sigue en vivo la presentación de Katy Perry, LISA y más artistas

LEER MÁS
Ni Lamine Yamal ni Kendry Páez: este es el futbolista más joven del Mundial 2026 que apunta a un récord histórico como Pelé

Ni Lamine Yamal ni Kendry Páez: este es el futbolista más joven del Mundial 2026 que apunta a un récord histórico como Pelé

LEER MÁS
El himno más hermoso de América Latina supera al de Perú, está en el top 3 global y será entonado en el Mundial 2026

El himno más hermoso de América Latina supera al de Perú, está en el top 3 global y será entonado en el Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paraguay decepcionó en su debut: cayó goleado 4-1 ante Estados Unidos por la primera fecha del Mundial 2026

Paraguay decepcionó en su debut: cayó goleado 4-1 ante Estados Unidos por la primera fecha del Mundial 2026

LEER MÁS
Programación Copa Caliente de la Liga 2026: resultados, partidos, horarios y dónde ver la primera jornada

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: resultados, partidos, horarios y dónde ver la primera jornada

LEER MÁS
¿América TV transmitirá el partido Estados Unidos vs Paraguay? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

¿América TV transmitirá el partido Estados Unidos vs Paraguay? Revisa los encuentros que irán por señal abierta en Perú

LEER MÁS
Mundial 2026: periodista coreano que es sorprendido por una fanática mexicana en plena transmisión se vuelve viral

Mundial 2026: periodista coreano que es sorprendido por una fanática mexicana en plena transmisión se vuelve viral

LEER MÁS
Gianluca Lapadula será nuevo jugador de Universitario: acuerdo total para su llegada al equipo crema

Gianluca Lapadula será nuevo jugador de Universitario: acuerdo total para su llegada al equipo crema

LEER MÁS
Kylian Mbappé a punto de ser el máximo goleador en la historia de los mundiales: ¿cuántos goles le faltan?

Kylian Mbappé a punto de ser el máximo goleador en la historia de los mundiales: ¿cuántos goles le faltan?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025