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Espectáculos

Melissa Loza celebra la graduación de su hija como arquitecta junto a Roberto Martínez: "Me llena de orgullo"

La integrante de 'Esto es guerra' expresó su orgullo al ver a su hija graduada como arquitecta y compartió el especial momento junto a Roberto Martínez, quien también asistió a la ceremonia.

Melissa Loza se mostró orgullosa por la graduación de su hija. Foto: composición LR/Instagram
Melissa Loza se mostró orgullosa por la graduación de su hija. Foto: composición LR/Instagram

Melissa Loza compartió uno de los momentos más especiales de su vida al celebrar la graduación de su hija mayor, Flavia Ramos, quien culminó la carrera de Arquitectura. La emotiva ceremonia también contó con la presencia de Roberto Martínez, quien sorprendió al asistir como invitado especial.

“Verte lograr algo tan importante me llena de orgullo… porque sé todo el esfuerzo que hay detrás”, expresó la exmodelo y destacó el esfuerzo de su hija y dejó en claro que este logro representa el inicio de una nueva etapa llena de oportunidades.

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Melissa Loza orgullosa del logro de su hija Flavia al graduarse como arquitecta

A través de su cuenta de Instagram, la integrante de ‘Esto es guerra’ dedicó un extenso y emotivo mensaje a Flavia, resaltando el sacrificio y la constancia que la llevaron a convertirse en arquitecta. “Este es un logro enorme en tu vida, hija, y también el comienzo de un camino nuevo que sé que te va a llevar muy lejos”, escribió.

“Confío en ti, en la mujer en la que te estás convirtiendo y en todo lo que eres capaz de lograr. Siempre voy a estar contigo, en cada paso, así Dios me lo permita” se lee en la publicación de la chica reality y agradeció a quienes la acompañaron en este importante momento familiar y recordó con emoción a su madre: “Sé que desde el cielo, mi mamita estuvo celebrando y sintiéndose orgullosa”, agregó.

Melissa Loza

Mensaje de Melissa Loza para su hija. Foto: Instagram

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Roberto Martínez acompañó a la hija de Melissa Loza en su graduación

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de Roberto Martínez, quien no solo asistió a la ceremonia, sino que también expresó públicamente su orgullo por Flavia Ramos. “Lo lograste, arquitecta”, escribió el expelotero en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía junto a la joven y su madre.

A pesar de que el vínculo sentimental del exfutbolista con Melissa Loza terminó hace más de una década, ambos han demostrado conservar un lazo basado en el respeto y el cariño. Su presencia en la graduación no pasó desapercibida entre los seguidores, quienes destacaron la madurez y unión mostrada por ambos en un momento clave en la vida de la joven.

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