Agobiada por las críticas recurrentes, Melissa Loza decidió establecer límites claros hacia Rosángela Espinoza, quien sugirió que su edad representaba un impedimento en la contienda. Esta situación ha generado un ambiente tenso entre ambas, evidenciando la presión que enfrentan los concursantes en el programa.

¿Qué le dijo Melissa Loza en pleno programa en vivo?

En medio del enfrentamiento, Melissa Loza manifestó su descontento ante las constantes bromas irónicas de Rosángela Espinoza, quien no duda en insinuar en diferentes ocasiones que la edad de Loza representa un obstáculo para su participación en el reality.

“¿Tú crees que diciéndome señora a mí me hace sentir mal? Pero es un respeto porque eres señora, eres madre de mi vida. Yo no, me encantaría ser algún día madre. Ya sácate eso de la cabeza porque ya pasó. Millennial no eres”, desafió la chica reality a la modelo.

En esa misma línea, Melissa Loza decidió confrontar directamente a Rosángela Espinoza, cansada de las constantes burlas sobre su edad.

“Tú me estás señalando con el dedo. ¿Qué quieres decirme? Dímelo de frente en cámaras. Acá estoy, frente, escuchándote. ¿Qué me decías? Señalándome el dedo que me decías. ¿Amenazándome? Tú a mí no me vas a amenazar, querida. Podemos solucionar esto detrás de cámaras en cualquier momento, cuando quieras. Yo no tengo ningún problema”, añadió tajantemente.

¿Considera que Rosángela Espinoza solo finge?

Asimismo, Melissa Loza dejó entrever que Rosángela Espinoza constantemente asume el rol de víctima, por lo que se habría cansado de esta situación. “Estoy cansada y aburrida de sus pataletas y berrinches. Siempre es la víctima, ese es el papel que mejor le funciona”, sentenció sobre la actitud de la ‘Chica selfie’.

Melissa Loza afirmó con firmeza que no tolerará más actos de falta de respeto, tanto hacia su persona como hacia sus colegas en la competencia: “Respeto a mis compañeros. Se acabó, querida, vives en el pasado. Yo siempre digo las cosas claras y sinceras”.