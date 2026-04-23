Said Palao protagonizó un tenso momento en su regreso a 'Esto es guerra'. Algunos participantes, como Melissa Loza, lo cuestionaron por lo que consideraron una falta de compromiso con el programa, recordándole que su vínculo con el reality implica responsabilidades laborales y horarios establecidos que no podía pasar por alto.

El influencer, que recientemente estuvo en España junto a su esposa Alejandra Baigorria tras el escándalo de su ampay en Argentina, respondió con firmeza y alegó no solo que había recibido permiso incluso para ausentarse más días, sino también que una llamada de su productor lo obligó a reorganizar sus compromisos y priorizar su presencia en el set.

Melissa Loza arremete contra Said Palao por ausentarse de 'Esto es guerra'

Melissa Loza no dudó en cuestionar directamente a Said Palao. Con firmeza, pero sin perder la compostura, la popular ‘Diosa’ le reclamó: “Es clarísimo que este ejemplo que da Said en cuestión laboral… No todos tienen este trabajo como prioridad. Tal vez él tiene otros negocios a los cuales da mayor prioridad y está bien, se respeta, pero este es un trabajo también y tenemos un horario. Al igual que todos, tú tienes que estar acá a las 5.30 p. m.”

La integrante histórica del reality de Panamericana TV insistió en que debía organizarse mejor para cumplir con lo pactado. “Para eso, tienes que prever tus tiempos y organizarte mejor porque, si no, todos haríamos lo que quisiéramos en ‘Esto es guerra’”, sentenció, dejando en claro que la disciplina es parte fundamental del formato.

Said Palao se defiende tras críticas por su ausencia en 'Esto es guerra'

Said Palao respondió con firmeza y explicó que contaba con la autorización de la producción para ausentarse. “Me dijeron: ‘Regresas el 27 de abril’. Es más, me puso: ‘Tómate unas vacaciones más largas’. Me dijeron: ‘Síguete tomando tus vacaciones’. Con toda la venia de la producción diciéndome que organice mi semana como bien me plazca. Prácticamente me dijeron: ‘Sigue tus vacaciones’”, aseguró.

El esposo de Alejandra Baigorria detalló que el lunes 20, mientras se encontraba en Piura por motivos laborales, recibió una llamada inesperada del productor del programa solicitándole que regresara ese mismo día. “Yo le digo: ‘No, estoy por viaje de trabajo. Ustedes me dijeron que regrese el 27 de abril’. Por eso, el día lunes no estuve y llego al día siguiente”, argumentó, dejando en claro que su ausencia respondía a lo pactado previamente.

Más adelante, expresó su incomodidad por el cambio repentino que afectó su agenda profesional. “Yo ya había pactado toda mi semana, mis reuniones, porque uno no redacta un horario de minuto a compra y venta con un cliente de un día para otro”, sentenció, evidenciando el impacto que tuvo la modificación en sus compromisos externos.