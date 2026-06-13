Haití vs Escocia: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo C del Mundial 2026
Sigue aquí el Haití contra Escocia por la primera fecha del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este sábado.
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El partido entre Haití y Escocia por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará el sábado 13 de junio en el Gillette Stadium de Massachusetts, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 7.00 p. m. (hora mexicana) y 8.00 p. m. (hora peruana), y podrá verse a través de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás encuentros de la jornada mediante la cobertura online gratis de La República Deportes.
Haití y Escocia buscan volver a destacar en el escenario internacional tras largas ausencias mundialistas. Los haitianos solo disputaron una Copa del Mundo, en Alemania 1974, donde fueron eliminados en la primera fase. Por su parte, los escoceses jugaron por última vez un Mundial en Francia 1998, también sin superar la fase de grupos.
Horarios del partido Haití vs Escocia
En Perú, el duelo entre Haití y Escocia se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. (7.00 p. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (domingo 14)
¿Dónde ver Haití vs Escocia por el Mundial 2026?
La transmisión de este encuentro del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.
- Argentina: DSports y TyC Sports
- Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
- Brasil: CazéTV
- Chile: DSports
- Colombia: DSports y RNC
- Costa Rica: FOX+
- Ecuador: DSports
- México: ViX
- Paraguay: POPU TV
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
- España: DAZN y Movistar+.
¿Dónde ver Haití vs Escocia online gratis?
Si deseas ver Haití contra Escocia online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.
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Posibles alineaciones Haití vs Escocia
Estos son los posibles equipos titulares de Haití y Escocia para el compromiso del grupo C.
- Haití: Johnny Placide; Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne; Ruben Providence, Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson; Duckens Nazon, Wilson Isidor.
- Escocia: Liam Kelly; Kieran Tierney, Dominic Hyam, John Souttar; Andy Robertson, Scott McTominay, Billy Gilmour, Ryan Christie, Nathan Patterson; George Hirst, Ché Adams.
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