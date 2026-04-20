‘Yo soy’, ‘El reventonazo de verano’ y ‘JB Noticias’: ¿cómo les fue en el rating a los programas sabatinos?
América Televisión lideró el rating del sábado 18 de abril con ‘El reventonazo de verano’, seguido por otros espacios destacados como 'Estás en todas' y 'Sábado Súper Star'. Conoce cómo les fue a los demás canales.
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A diferencia de años anteriores, este 2026 la televisión ha apostado por realizar más producciones nacionales para el fin de semana, por ende, la competencia por el rating es más ardua. Luego de que los canales programaran segmentos llamativos para el último sábado 18 de abril, conoce qué espacios tuvieron más atención de los televidentes.
Por ejemplo, los programas de América Televisión lideraron el rating del fin de semana con programas como ‘El reventonazo de verano’, ‘Estás en todas’ y ‘Sábado Súper Star’, espacio que permitió el retorno de Ernesto Pimentel como conductor, sin su clásica peluca ni sus polleras.
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‘El reventonazo de verano’ derrota a su competencia
El sábado 18 de abril, 'El reventonazo de verano' tuvo como invitados a los cantantes de La Bella Luz, quienes festejaron los 22 años de Oscar Junior Custodio. Asimismo, se rindió un merecido homenaje a Paul Flores en compañía de su esposa, Carolina Jaramillo; mientras que Marisol dio su versión tras escándalo de agresión con un desconocido.
El programa conducido por Ernesto Pimentel logró 8.3 puntos y se convirtió en el espacio televisivo más visto de la fecha. En tanto, ‘Yo soy: grandes batallas’, que tiene a Diana Sánchez y a Franco Cabrera como presentadores, continuó con los enfrentamientos de canto e imitación, como el veruss entre los imitadores Yuri y Raphael.
Otro de los programas que dio de qué hablar el fin de semana fue ‘La granja VIP Perú’, que dio a conocer a su séptimo eliminado. Se trata de Renato Rossini Jr., quien expresó su incomodidad por dejar el reality de convivencia. El programa de Yaco Eskenazi y Ethel Pozo registró apenas 2.6 puntos.
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¿Cuántos puntos de rating hicieron los programas sabatinos?
- ‘El reventonazo de verano’ (América Televisión), 8.3 puntos
- ‘Estás en todas’ (América Televisión), 7.2 puntos
- ‘Sábado Súper Star’ (América Televisión), 7.2 puntos
- ‘Yo soy’ (Latina), 6.9 puntos
- ‘Los milagros de la rosa’ (América Televisión), 5.7 puntos
- ‘JB Noticias’ (Latina), 3.6 puntos
- ‘La granja VIP Perú’ (Panamericana Televisión), 2.6 puntos