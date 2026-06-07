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Alejandra Baigorria volvió a pronunciarse sobre el panorama político de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026. A través de sus redes sociales, la empresaria y figura televisiva ha compartido diversos mensajes relacionados con el proceso electoral, reafirmando la postura que ya había expresado durante los comicios de 2021 respecto al avance de sectores de izquierda en el país.

En esta oportunidad, la exchica reality lanzó fuertes críticas contra los ciudadanos que optarían por votar por Roberto Sánchez en la jornada decisiva. Mediante sus historias de Instagram, la 'Gringa de Gamarra' pidió a sus seguidores reflexionar sobre su elección y aseguró que respaldar determinadas opciones políticas podría tener consecuencias para el futuro del Perú. "Por favor, abran los ojos", expresó, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales.