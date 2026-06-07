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Jaime Bayly volvió a generar reacciones en redes sociales tras pronunciarse sobre la segunda vuelta de las Elecciones 2026. En uno de sus más recientes videos publicados en YouTube, el periodista reveló que no acudirá a votar este 7 de junio, pues con el paso de los años terminó decepcionado de la clase política. Asimismo, señaló que, según los últimos sondeos, la contienda electoral se perfila como una de las más ajustadas de los últimos tiempos.

Sin embargo, más allá de sus comentarios sobre el proceso electoral, un detalle llamó especialmente la atención de miles de usuarios. Durante la grabación, el escritor apareció con un sombrero, accesorio que muchos relacionaron con la campaña de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú que disputa la presidencia frente a Keiko Fujimori. Las especulaciones crecieron aún más luego de que, en un nuevo video difundido horas después, el exconductor de 'El francotirador' afirmara que no votará ni brindará su respaldo a la lideresa de Fuerza Popular, lo que desató una ola de comentarios en plataformas digitales.

Usuarios halagan detalle de Jaime Bayly previo a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Como era de esperarse, la aparición de Jaime Bayly con un sombrero no pasó desapercibida entre sus seguidores. Aunque el periodista no hizo ninguna mención explícita sobre ello ni expresó un respaldo directo a algún candidato, numerosos usuarios interpretaron el gesto como una referencia a la campaña de Roberto Sánchez, cuyo símbolo ha cobrado protagonismo en esta contienda electoral.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde cientos de internautas destacaron el detalle y lo relacionaron con una supuesta simpatía hacia el postulante de Juntos por el Perú. "Tremendo gesto", escribió un usuario, mientras que otro comentó: "También se pone el sombrero". En la misma línea, algunos seguidores celebraron lo que consideraron una señal política del conductor.

"Más votos para JP" y "Entendí la referencia del sombrero, yo también votaré", fueron otros de los mensajes que acumularon decenas de interacciones.

Jaime Bayly no votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta

En su más reciente video, Jaime Bayly sorprendió a sus seguidores al revelar que, por primera vez en más de una década, no respaldará a Keiko Fujimori en una segunda vuelta electoral. El periodista recordó que apoyó a la lideresa de Fuerza Popular en los comicios de 2011, 2016 y 2021, motivado por el temor de que un eventual gobierno de izquierda pusiera en riesgo la democracia y la estabilidad del país. Sin embargo, aseguró que su visión ha cambiado con el paso de los años.

Bayly reconoció sentirse arrepentido de aquellas decisiones y sostuvo que, en retrospectiva, hubiera preferido emitir un voto en blanco. "Antes pensaba que si se votaba por la izquierda, el país iba a dejar de existir como una república, y no fue así. Nada pasó cinco años después", comentó durante su intervención. Asimismo, agregó: "He apoyado a Keiko Fujimori en 2011, 2016 y 2021, pero hubiera sido mejor votar en blanco", dejando en claro que esta vez no respaldará a la candidata fujimorista.