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Un nuevo escándalo se reportó en 'La granja VIP Perú', protagonizado por Pamela López y Paul Michael, que comenzó la noche del viernes 5 y continuó la madrugada del sábado 6 de junio. Mientras el cantante acusó a la expareja de Christian Cueva de agredirlo mientras dormía, ella lo señaló por haber cometido actos ilícitos, entre ellos el presunto robo de unas zapatillas.

Los cibernautas no tardaron en pedir que 'La granja VIP Perú' expulse de la competencia a Pamela López por supuestamente haber arañado a Paul Michael, ya que una de las reglas básicas es que no se permite la agresión física. En tanto, otros usuarios empezaron a etiquetar a la popular 'Tía Lisura' para que se pronuncie sobre el tema.

'Tía Lisura' sale en defensa de Paul Michael

Luego de que Pamela López expusiera a nivel nacional a Paul Michael y dijera que él se había robado unas zapatillas, la 'Tía Lisura' apareció este sábado en sus redes sociales mostrando unos documentos policiales, los cuales certificarían que el cantante no tiene ningún tipo de denuncia.

“Vengo de la comisaría de sacar los registros de mi sobrino donde dicen que es ratero, delincuente y roba carteras. Mis reina, acá lo tengo pero no lo voy a mostrar, dense su tiempo ustedes y vayan a sacar los papeles ustedes, porque mi sobrino no tiene nada”, expresó. “Hoy día que gane el mejor. Los problemas lo resolvemos en cuatro paredes, no tengo que dar de ‘tragar’ a nadie”, dijo en referencia a la gala de eliminación, donde Paul y Pamela están nominados junto con Mónica Torres y Diego Chávarri.

Asimismo, la 'Tía Lisura' sostuvo que no respalda el supuesto maltrato que habría ejercido Pamela López contra Paul Michael. “Me había olvidado mi gente, la agresión no la comparto, así sea mujer, así sea hombre, ahora para decirles que gane el mejor, bendiciones para todo el team real, nada más me voy a pronunciar, me retiro, no diré nada más a que no termine ‘La Granja’”, agregó.