'Esto es guerra' se reafirma como el líder de la televisión peruana, logrando 16 puntos de rating y picos de hasta 25 en su horario prime time, superando a la competencia.

‘Esto es guerra’ no se duerme en sus laureles. A pesar de ser el programa más visto de su horario y lograr altos picos de rating, el programa juvenil sigue apostando por sorprender a los televidentes. Y así lo hizo al convocar a exparticipantes de ‘Bienvenida la tarde’ y ‘Combate’ para juntarlos por primera vez.

El reality de competencia de América Televisión sigue marcando la pauta en la pantallas chicas y el último jueves 5 de marzo se consolidó como el programa más visto de la televisión nacional con 16 puntos de rating; pero llegando a picos de hasta 25 puntos en el horario prime time a nivel nacional.

'Esto es guerra' logró buenos números con el ingreso de Shirley Arica y otras figuras de 'Bienvenida la tarde'.

‘Esto es guerra’ no solo ha dado de qué hablar por el beso entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza frente a Flavia López , sino también por los buenos números que ha logrado en los últimos días. Al parecer, el juntar a figuras representativas de ‘EEG’, ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde’ ha sido un gran acierto para América Televisión.

Incluso, el reality producido por Pro TV superó ampliamente a la competencia el último 5 de marzo como a ‘Yo soy’, que registró 7.4 puntos. Le siguieron 'Los otros Concha 2' con 15.9 y 'Luz de luna 4' con 14 puntos.

En el programa del jueves 5 de marzo, nuevamente se dio la competencia entre los tres más importantes realities del país como son 'Esto es guerra', 'Combate' y 'Bienvenida la tarde'; y donde estuvieron como invitados en la conducción Laura Huarcayo y La Carlota.

La modelo Shirley Arica reapareció en la televisión como parte del equipo 'Bienvenida la tarde' y se mostró muy activa en las competencias, señalando que está preparada para seguir entreteniendo al público con los diversos retos. Asimismo, el equipo de 'Bienvenida tu tarde' logró imponerse en unos de los retos que tuvieron y para sorpresa de muchos se llevaron un premio.



