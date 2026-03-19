Oscar Custodio salió al frente con polémicas afirmaciones tras el ingreso de Stiven Franco, exintegrante de su orquesta La Bella Luz, a Armonía 10. En declaraciones para un programa de televisión, el empresario aseguró que el joven cantante tenía un contrato con su conjunto hasta abril de 2027 cuando se fue a la emblemática agrupación piurana.

En su pronunciamiento, el padre de Oscar Custodio Jr. incluso alega que se enteró de la partida de Franco y de su posterior debut en Armonía 10 a través de los medios de comunicación. Según declaró, ni Stiven ni su progenitor, con quien firmó el acuerdo de trabajo debido a que el artista es menor de edad, se han comunicado con ellos hasta la fecha.

Dueño de La Bella Luz afirma que Stiven Franco aún tenía contrato con su agrupación

Custodio se pronunció en 'América Hoy' el 19 de febrero, un día después del ingreso de Stiven Franco a Armonía 10. A través de una llamada en vivo, fue enfático cuando Janet Barboza le comentó que le habían quitado a La Bella Luz una de sus voces principales. “No ha sido una salida como correspondía. Hasta ahora no tenemos ninguna comunicación, tanto con su padre, que es con quien se firmó el contrato, y también el chico”, declaró.

El empresario dejó entrever que esa conducta hablaba mucho acerca de la otra parte involucrada. “No ha habido ningún agradecimiento, ninguna despedida con sus compañeros y menos con mi persona y con mi esposa, y esto dice de la forma en cómo estos señores de Armonía 10, sabiendo que había un contrato de por medio”, agregó.

Stiven Franco tenía contrato hasta abril de 2027 con La Bella Luz, asegura Oscar Custodio

La polémica escaló cuando Oscar Custodio afirmó que Stiven Franco, quien debutó en La Bella Luz en 2025, tenía un acuerdo laboral con ellos hasta abril de 2027. “Tenía contrato hasta abril de 2027; tenía contrato por dos años”, reveló, dejando estupefactos a los conductores de 'América Hoy'.

Ante esa revelación, Janet Barboza volvió a dirigirse a Custodio para que confirmara si se había enterado de la salida de Franco de La Bella Luz y de su posterior incorporación a Armonía 10 a través de los medios de comunicación. El empresario fue firme al respecto: “Sí, así es, porque hasta ahora no he recibido la llamada ni de él ni de su señor padre, lo cual implica una falta de seriedad a la orquesta”.

Oscar Custodio afirma que Stiven Franco faltó a actividad de La Bella Luz para firmar con Armonía 10

Custodio aseguró más adelante que Stiven Franco firmó contrato con Armonía 10 el pasado 11 de marzo, fecha en la que se ausentó de una grabación con La Bella Luz. En ese sentido, alegó que el cantante, su padre y Armonía 10 estaban engañando al público, en alusión a que Franco comunicó en redes sociales su salida de La Bella Luz el 13 de marzo, cinco días antes de debutar en el otro grupo.

El empresario también reveló que esta no sería la primera vez que Armonía 10 intentaba convencer a Franco y que incluso su padre intervino para renegociar su salario en La Bella Luz. “Para nosotros ha sido una vergüenza que estos señores actúen de esa forma. Es la tercera vez que se quieren llevar al chico. A los tres meses que él ingresa, le hicieron la propuesta. Él ganaba un monto y vino su papá. Igual, no quiso ir a grabar porque me dijo ‘me está proponiendo Armonía tal monto’. Ya, le digo ‘arreglemos’, y arreglamos. Encima del contrato me pidió más dinero y le pagué. El mismo papá me lo decía, por eso aumenté el sueldo”, indicó.

Sobre los rumores de que Franco habría recibido una suma millonaria para integrarse a Armonía 10, incluyendo una casa en Piura y un carro, Custodio no confirmó ni desmintió dichas especulaciones. Sin embargo, respaldó a Rebeca Escribens cuando ella se indignó ante la idea de que la agrupación tuviera dinero para un pago de ese tamaño, pero no para la viuda de Paul Flores ‘El Russo’, quien denuncia no haber recibido apoyo económico tras el asesinato de su esposo.

Asimismo, el dueño de La Bella Luz dejó en claro que respetaba la memoria de Walter Lozada, pero que las actuales cabezas de su orquesta actuaban de manera cuestionable.