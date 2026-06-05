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La relación entre Mónica Torres y Carlos Ayllón, hijo de la reconocida cantante Eva Ayllón, se vio envuelta en rumores durante la reciente emisión del reality 'La granja VIP'. La actriz expresó su preocupación al comentar que su vínculo con el músico podría haber llegado a su fin tras cuatro años de relación, debido a la falta de señales de apoyo en las últimas semanas, lo que generó incertidumbre entre los seguidores del programa.

Sin embargo, la tensión dio un giro emotivo en la edición del jueves 4 de junio, cuando los participantes recibieron mensajes de aliento de familiares y amistades. El artista nacional envió una conmovedora carta a la exfigura de 'Al fondo hay sitio', quien no pudo contener las lágrimas al leerla, confirmando que su relación sigue firme y dejando atrás los rumores de ruptura que habían circulado en los últimos días.

Carlos Ayllón dedica emotiva carta a Mónica Torres

En medio de la incertidumbre que generaron los rumores sobre su relación, Carlos Ayllón decidió enviar un mensaje que conmovió profundamente a Mónica Torres. A través de una carta, el músico le expresó palabras de aliento y admiración.

“Eres una mujer luchadora, eres fuerte, eres buena. Conozco tu corazón y sé que es grande y fuerte. No te dejes y sigue hacia adelante con la mirada y la frente en alto. Para mí, ya eres ganadora. Demuéstrales de qué estás hecha y no mires para atrás ni para coger impulso. Tú puedes más de lo que te imaginas. Fuerza”, leyó la actriz.

La lectura de estas líneas no solo sorprendió a la actriz, sino que también provocó un momento de emoción en el set del reality, donde Mónica no pudo contener las lágrimas. “Decirle a Carlos que sabía que lo amaba, pero no tanto”, expresó con profunda emoción.

¿Por qué Mónica Torres pensó que su relación había llegado a su fin?

La preocupación de Mónica Torres sobre una posible ruptura con Carlos Ayllón surgió luego de varias semanas sin recibir señales de apoyo por parte del músico. Según confesó, la falta de mensajes generó incertidumbre, sobre todo durante los momentos de tensión en los que la actriz estuvo en sentencia dentro de 'La granja VIP'.

Torres no ocultó su angustia y compartió sus sentimientos con Cri Cri, uno de los participantes del reality, revelando que estaban próximos a celebrar un nuevo aniversario de relación.

“No había dimensionado que nuestro aniversario lo iba a pasar acá, he pasado acá su cumpleaños, el Día de la Madre, ahora nuestro aniversario. Qué horrible no saber nada, tenemos cuatro años”, comentó, dejando ver su profunda preocupación.