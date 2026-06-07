Las declaraciones de San Miguel han generado reacciones mixtas en redes sociales, donde algunos la apoyaron y otros la criticaron por su cambio de opinión respecto a la política peruana. | Foto: captura Instagram

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Este domingo 7 de junio se realiza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 y los peruanos deben elegir entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Mientras algunas figuras públicas han dicho abiertamente por quién van a votar, como Susana Baca y Alejandra Baigorria, otras han dejado claro a qué candidato no respaldarán. Ese fue el caso de Johanna San Miguel, para sorpresa de muchos.

Mientras Johanna San Miguel realizaba una transmisión en vivo, un usuario le pidió que vote por Keiko, ante lo cual la exconductora de televisión indicó que nunca apoyará a la lideresa de Fuerza Popular, tal como sí lo hizo en las elecciones de 2021.

Johanna San Miguel en contra de Keiko Fujimori

Johanna San Miguel, quien semanas atrás cuestionó duramente a la ONPE por las irregularidades de la primera vuelta, volvió a referirse a las elecciones. A diferencia de lo que hizo en la campaña de hace cinco años, la actriz peruana indicó que en la actualidad no piensa respaldar a Keiko Fujimori, quien ha sido duramente cuestionada por no dejar trabajar a gobiernos anteriores.

“¿Keiko? Puf… me corto los dedos antes de votar por Keiko. Jajaja, me corto los dedos”, mencionó Johanna San Miguel. Sus declaraciones generaron diversos tipos de reacciones, ya que hace cinco años, cuando era conductora de 'Esto es guerra', se tomó unos minutos para dirigirse al público peruano y decir “comunismo nunca más en este país”, en referencia a Pedro Castillo.

“Una verdadera artista que ama a su Perú y con memoria”, “Ay, te me caíste, yo que te admiraba, bueno en estos momentos se conoce a la gente”, “Me caías mal, ahora me caes superbién”, “Bien dicho Johanna San Miguel”, “Johanna San Miguel de acuerdo contigo , Roberto Sánchez presidente” y “Siempre me caíste bien, ya entiendo por qué”; fueron algunos de los comentarios que inundaron TikTok.