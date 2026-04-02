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Ernesto Pimentel y 'El reventonazo de la Chola' le dan el último adiós a Manolo Rojas: “Gracias por tanto”

Chola Chabuca conducirá un programa especial en el que estarán los hijos de Manolo Rojas y le rendirán un justo homenaje a una semana de su fallecimiento.  

'El Reventonazo de la Chola' rinde homenaje a Manolo Rojas. Foto: difusión
'El Reventonazo de la Chola' rinde homenaje a Manolo Rojas. Foto: difusión | Foto: difusión

La muerte de Manolo Rojas, a causa de un infarto en la puerta de su domicilio en La Victoria, sigue afectando a miles de peruanos, así como a sus amigos y colegas del elenco de 'El reventonazo de la Chola', de América Televisión, programa del que formaba parte.

Por esa razón, el espacio liderado por Ernesto Pimentel le dará el último adiós al actor cómico este sábado 5 de abril a las 8:00 p.m. con un justo homenaje en su nombre y contarán con la presencia de sus hijos Manuel y Rubi y su esposa Marisol Alayo, quienes no solo contarán detalles de la vida de Manolo Rojas; sino también agradecerán el enorme cariño del pueblo en la multitudinaria despedida que tuvo en Lima y Huaral. “Gracias por tanto”, señala la promoción del programa.

“Este especial que hemos hecho para Manolito está lleno de muchos recuerdos, también de las lágrimas que no podemos evitar al despedir a quien amamos. Su hijo Manuel estará con nosotros. También estarán Susy Díaz y Cristina Urueta”, comentó Pimentel.

PUEDES VER: ¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

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Ernesto Pimentel rinde otro homenaje a Manolo Rojas

‘El Reventonazo de la Chola’ emitirá este sábado un programa especial para recordar al gran Manolo Rojas junto a sus deudos y sus compañeros artistas. Figuras como Fernando Armas, Kike Suero, Cachay, Betina Onetto, Susy Díaz, La Faraona Marisol, Toño Centella, Donnie Yaipén y otros, se sumaron al homenaje y recordaron anécdotas para resaltar su talento y sus virtudes personales.

"Dicen que quienes parten en estos días, tan cerca a Semana Santa, tienen el privilegio de ver a Jesús renacer, y quiero creer que así es Manolito. Te fuiste rodeado de amor, de aplausos, de lágrimas sinceras... como solo se despide a los grandes", enfatizó Ernesto Pimentel, quien como la Chola Chabuca conducirá este homenaje a uno los baluartes del humor nacional que partió hace unos días debido a un inesperado un paro cardíaco.

"Gracias por tanto Manolo. Por las risas, por las enseñanzas, por tu amistad. Gracias a sus hijos Manuel y Ruby, a su esposa Marisol, por permitirnos despedirlo como se merece. Juntos velaremos tu memoria, porque el legado continúa. Te despedimos con el alma en la mano, pero con la certeza de que tu luz no se apaga", añadió Ernesto Pimentel, quien ha sido amigo cercano de Manolo Rojas por más de treinta años.

El Reventonazo de la Chola emitirá este sábado un programa especial para recordar al gran Manolo Rojas. Foto: difusión

El Reventonazo de la Chola emitirá este sábado un programa especial para recordar al gran Manolo Rojas. Foto: difusión

Ernesto Pimentel confiesa que Manolo Rojas era ‘su padre’ en las grabaciones de 'El reventonazo'

Ernesto Pimentel, artista que da vida a la Chola Chabuca, reveló que le duele la ausencia de Manolo Rojas y que le cuesta asimilar que ya no podrá compartir con él en las grabaciones de 'El reventonazo', a quien calificó como ‘su padre’.

“Mucha gente se me acerca para darme el pésame, para contarme anécdotas que vivieron con Manolo, y solo puedo decir que me cuesta mucho aceptar que ya no está, me hace mucha falta escuchar su risa, bromas, gozar de su talento y ver cómo siempre ayudaba a sus compañeros”, finalizó el presentador.

PUEDES VER: Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué causó el inesperado infarto del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

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Así fueron los primeros minutos de 'El reventonazo de la Chola' sin Manolo Rojas

La muerte de Manolo Rojas ocurrió el viernes 27 de abril y, al día siguiente, se emitió en vivo 'El reventonazo de la Chola', y no un programa grabado, como era habitual.

En ello, recordaron al actor cómico en los primeros minutos del espacio, donde La Chola Chabuca y Fernando Armas evocaron a su gran amigo. “Dime que hoy vendrá. Yo hoy día quisiera que venga, hoy sí quisiera que venga, hoy no quisiera ponerle chapas, hoy quiero que esté contigo, hoy quiero verlo reír al lado tuyo. Dime que viene, dime que va a venir”, señaló devastado el humorista invitado.  

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