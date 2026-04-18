Este sábado 18 de abril se realizará un emotivo concierto en homenaje a Paul Flores, fallecido hace un año. El evento, organizado por Carolina Jaramillo, reunirá a destacados artistas en La Catedral de la Cumbia. | Fotos: Facebook

Este sábado 18 de abril se realizará un emotivo concierto en homenaje a Paul Flores, fallecido hace un año. El evento, organizado por Carolina Jaramillo, reunirá a destacados artistas en La Catedral de la Cumbia. | Fotos: Facebook

¡Llegó el gran día! Este sábado 18 de abril se realizará un concierto en homenaje a Paul Flores, quien murió hace un año producto de la inseguridad ciudadana. Este evento, organizado por Carolina Jaramillo, se realizará en La Catedral de la Cumbia con grandes artistas invitados. Antes del show, la viuda de ‘El Russo’ ofreció una íntima entrevista con La República para hablar de cómo han sido estos meses sin el ídolo de Armonía 10.

Carolina Jaramillo contó todo lo que hace para que el legado de Paul Flores no muera, habló de los supuestos amigos que le dieron la espalda y del reto de criar sola a su menor hijo. Asimismo, la también cantante expresó su agradecimiento a todos los que la han apoyado para realizar este concierto en su nombre.

Carolina Jaramillo abre su corazón

_¿Cómo estás a pocas horas del homenaje a Paul Flores en Lima?

_Nerviosa, emocionada, con sentimientos encontrados. Es la primera vez que yo canto en Lima, así que imagínate los nervios cómo están. Es un evento que está hecho con tanto amor y con tanto respeto hacia mi Paul.

_Los artistas que estarán en La Catedral de la Cumbia, ¿cómo se han portado contigo?

_Todos han sido muy buenos, no han puesto pretexto para nada y ahí es cuando uno ve a los amigos que considera, que quiere o que han dejado una huella bonita en el transcurso de la vida. Por ejemplo, Luigui (Carbajal) conoció a Paul mucho antes que yo, incluso, así que también va a estar acompañándonos.

_Tras la muerte de Paul, ¿crees que algunos de sus amigos te dieron la espalda?

_A lo largo de este año he conocido muchas cosas. Ahora son poquísimos los amigos que en realidad consideraba. Yo decía: ‘toda la vida van a estar ahí, ellos son lo máximo’, pero no. Así que son nuevas amistades. Así como hay gente que se va, también hay gente que se suma para apoyarte y darte la mano, de repente hasta con un mensaje, todo suma. Así que la vida me ha ido enseñando muchas cosas y uno tiene que aprender.

Carolina Jaramillo recuerda a Paul Flores

_Ha pasado un año de la muerte de Paul Flores, ¿cómo estás ahora?

_Ahora estoy un poco calmada porque trato de enfocarme en el evento, estoy como emocionada. Pero no, sigue igual (el dolor). En los primeros meses como que uno dice: ‘ya va a venir, está de viaje, falta poquito para que llegue’. Tu mente te juega así, pero ahora te cae un balde de agua fría y (la mente) dice: ‘escucha, ya no va a venir, se está demorando mucho’.

_Me imagino que hay días buenos y días malos

_Hay días que yo ya no doy más, colapso, pero respiro y vuelvo a pararme porque tengo mi hijo. Es un adolescente y sé que si yo me pongo mal o me decaigo, él también va a estar así. Es lo que yo no quiero, me enfoco mucho en él, en que esté bien. El cambio de humor en la adolescencia es complicado, necesita mucho a su papá porque él es un varoncito. La vida me ha golpeado mucho.

_¿Has tenido ayuda profesional para asimilar la muerte de Paul?

_Sí, en algún momento, pero los primeros meses estaba enojada con todo el mundo, no quería saber absolutamente de nadie. Cuando yo me siento muy afligida, recurro a eso (ayuda profesional) porque sé que eso me va a ayudar para poder entender muchas cosas. Estaba enojada con Dios también, pero ahora ya le digo a él que no entiendo su manera de trabajar, pero que tampoco la juzgo. De repente él en algún momento me va a hacer entender el porqué de las cosas, porque Paul fue muy importante para mí, él era todo para mí, yo giraba alrededor de él. No entiendo por qué Dios se lo llevó así. Fue una injusticia terrible.

Carolina Jaramillo rendirá homenaje a Paul Flores en Lima

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, organizó un homenaje para el cantante piurano, conocido como ‘El Russo’ de Armonía 10, quien partió hacia la eternidad en marzo de 2025. Por eso, la cantante ha organizado un espectáculo para el sábado 18 de abril en La Catedral de la Cumbia, donde estará acompañada de grandes exponentes de la música peruana.



Carolina Jaramillo rendirá homenaje a Paul Flores en Lima. Foto: difusión.

En el concierto denominado ‘Un Año en el Cielo” – Paul Flores “El Russo’ participarán además de Carolina Jaramillo, artistas de la talla de Linda Caba, Chechito, Tommy Portugal, Irvin Saavedra, Luigui Carbajal, Anthony Ponce, Kiara Franco, Caravana Cumbiambera de los Hermanos Peña, entre otros. Las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster o al 977 462 031.