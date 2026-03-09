Ernesto Pimentel tuvo un auspicioso debut con el programa 'Sábado Súper Star', ya que fue el espacio más visto del fin de semana con 8,7 puntos de rating. Asimismo, su otro programa interpretado por La Chola Chabuca, el 'Reventonazo del verano', fue segundo con 8,5 puntos.

Con 'Sábado Súper Star', el presentador marcó su regreso a la conducción con un programa con mucha diversión, lleno de retos extremos, parodias, baile e imitaciones. Anteriormente, el también cantante, condujo exitosos programas como 'Camino a la fama' en ATV y 'Sabadazo' en Latina.

¿Cuánto rating hicieron ‘Yo soy’ y ‘JB noticias’?

Los dos programas de Ernesto Pimentel superaron ampliamente a la competencia. ‘Yo soy’, de Latina, alcanzó 6 puntos de rating, mientras que ‘JB noticias’, en Panamericana, logró 3,8 de rating.

Por esa razón, el presentador nacional agradeció el apoyo de los televidentes. "Me siento agradecido por la preferencia que el público me ha dado el último sábado, pues 'Sábado Súper Star' ha debutado liderando el rating. Además, que con el Reventonazo seguimos marcando la pauta del entretenimiento junto a un talentoso elenco artístico", señaló Pimentel.

¿Qué pasó en el estreno de ‘Sábado Super Star’ de América TV?

El primer programa de 'Sábado Súper Star' estuvo marcado por la presencia del equipo ‘Los reyes de la mañana’, integrado por los conductores de ‘América hoy’, quienes compitieron en diversos retos con los integrantes del ‘Reventonazo’.

En dichos retos sorprendió ver a Rebeca Escribens caracterizando a Thalía en su faceta de quinceañera, Janet Barboza superando un reto extremo con tarántulas; Edson Dávila ‘Giselo’ cantando con mariachis, la doctora Rosario Sasieta imitando a Mimy Succar y Frank Mendizábal como Michael Jackson.