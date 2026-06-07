Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Durante la noche del sábado 6 de junio, el creador de contenidos Carlitos TV difundió una denuncia presentada por una mujer de 62 años contra Carlos Nolasco, padre de la influencer Milenka. El caso fue expuesto a través de imágenes compartidas en redes sociales, en las que la denunciante aparece recostada en una camilla y visiblemente afectada.

Según el testimonio de Luzmila Ramos Cruz, ella habría sido agredida físicamente por Carlos y su hermano menor, identificado como José. “Me ha pateado con su hermano menor (…)”, declaró la adulta mayor en el video difundido. Asimismo, afirmó que el presunto incidente ocurrió en plena vía pública.

Mujer de 62 años denuncia al padre de Milenka Nolasco

En su relato, la mujer señaló que la agresión se produjo de manera inesperada. Según contó, ella pasaba por la calle cuando el padre de Milenka Nolasco la agredió.

"Me han pateado, me han agredido sin compasión. Yo no les he hecho nada. Estaba pasando y me han agarrado. Me aventaron", expresó Luzmila Ramos.

Además, señaló que, producto de lo ocurrido, presenta contusiones y fracturas en su cuerpo. La mujer pidió a quienes conocieran su caso que exijan justicia por ella, ya que no podía moverse.

"Ahorita estoy (...) me han roto la cabeza y tengo fracturada la cadera. No me puedo mover. Por favor, hagan justicia por mí, soy una persona de la tercera edad, tengo 62 años", añadió.

¿Por qué el padre de Milenka Nolasco agredió a Luzmila Ramos Cruz?

De acuerdo con la versión difundida por el creador de contenidos Carlitos TV, los hechos se habrían originado durante una celebración por el cumpleaños de Carlos Nolasco en el barrio de Santa María, ubicado en El Agustino. La reunión se habría prolongado hasta aproximadamente las 6.00 a. m., momento en que un vecino necesitaba retirar su vehículo para dirigirse a su centro de trabajo.

En esas circunstancias, se produjo una discusión entre algunos de los presentes y el vecino involucrado. La situación escaló hasta convertirse en una trifulca en plena vía pública, donde, según la denuncia, Luzmila Ramos Cruz resultó afectada. La adulta mayor aseguró haber sido agredida durante el altercado, por lo que después requirió atención médica debido a las lesiones que denunció haber sufrido.

Policía captura al padre de Milenka Nolasco

Tras los hechos, la Policía intervino rápidamente para detener al padre de Milenka Nolasco. Según detalló Carlitos TV, los efectivos tuvieron que ingresar a la casa de la influencer para capturar a Carlos Nolasco y a su hermano, ya que ambos están involucrados en el caso de agresión.

El creador de contenido difundió un video en el cual se ve a los agentes llevarse enmarrocado al padre de la streamer, mientras los vecinos gritaban y respaldaban a la Policía. “Ahí está, ahí está. Toda la vida ha sido jo…”, expresaron.