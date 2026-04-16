Román Lardizábal, exnovio de Josi Martínez, compartió su interés por la educación y el coaching, revelando que su última relación terminó hace un año por diferencias y convivencia. Foto: América TV | Foto: América TV

Román Lardizábal, exnovio de Josi Martínez, compartió su interés por la educación y el coaching, revelando que su última relación terminó hace un año por diferencias y convivencia. Foto: América TV | Foto: América TV

Onelia Molina desea pasar página de todo lo que pasó con Mario Irivarren y, al parecer, no tiene problemas con conocer a otros chicos. Por eso, la participante de ‘Esto es guerra’ acudió este jueves 16 de abril al programa ‘Mande quien mande’ para participar de una secuencia ‘Match o menos’, donde los invitados tienen la posibilidad de conocer a personas del sexo opuesto y elegir al mejor para una cita.

Durante la secuencia, Onelia Molina se mostró muy abierta a conocer a más personas y aprovechó la ocasión para preguntarles sobre sus pasados amorosos y las metas que tienen para corto o largo plazo.

Román Lardizábal, exnovio de Josi Martínez, elogió a Onelia Molina

El modelo venezolano Román Lardizábal, exnovio de Josi Martínez, sorprendió a más de uno al aparecer en ‘Mande quien mande’ para intentar llamar la atención. El joven extranjero tuvo menos de un minuto para convencer a la odontóloga que él era la mejor opción. “Los 20 segundos no me van a alcanzar para decir lo espectacular que estás”, manifestó.

Tras presentarse y decir que tiene 25 años, Román Lardizábal se describió. “Soy de Venezuela, practico jiu-jitsu. Me dedico al coach fitness y lo demás lo podemos conversar tras bambalinas”, manifestó la expareja de Martínez, un influencer peruano que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales.

Onelia Molina interrogó a Román Lardizábal

Después de escuchar el discurso de Román, Onelia solo sonrió. Luego, la chica reality le preguntó sobre su pasado amoroso. “¿Cuándo fue tu última relación?”, dijo, a lo que Lardizábal respondió: “Como hace un año, aproximadamente”. “¿Por qué terminaron?”, continuó Molina. “Por diferencias, por convivencia. Soy una persona que también está proyectada cuando inicia una relación”, argumentó.

En otro momento, Onelia Molina le preguntó sobre sus planes a futuro. “Seguir estudiando. Creo que para mí es superimportante seguirme nutriendo mentalmente acerca de las cosas que quiero y proyectar lo del coaching a la nutrición y deporte y llevarlo a mis plataformas en redes sociales”, añadió.

Finalmente, la exnovia de Mario Irivarren le preguntó al extranjero de 1,90 metros de altura sobre el país que le gustaría visitar. “Creo que Islandia. Es uno de mis sueños”, concluyó Román Lardizábal.



