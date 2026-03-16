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'El reventonazo del verano' derrota en rating a 'Yo soy' y 'JB Noticias': ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

Ernesto Pimentel celebra el éxito de sus programas 'El reventonazo del verano' y 'Sábado Súper Star', que se han consolidado como los favoritos del público en América Televisión.

El último sábado, ‘El reventonazo del verano’ lideró la audiencia con 9.9 puntos, mientras otros programas como 'Yo soy' lograron 8.3 puntos y 'JB Noticias' apenas 3.5. Fotos: América TV
El último sábado, ‘El reventonazo del verano’ lideró la audiencia con 9.9 puntos, mientras otros programas como 'Yo soy' lograron 8.3 puntos y 'JB Noticias' apenas 3.5. Fotos: América TV | Fotos: América TV

Ernesto Pimentel está doblemente feliz. No solo porque su programa 'Sábado Súper Star' ha tenido un buen recibimiento del público desde que se estrenó hace dos semanas, sino también porque sus dos espacios sabatinos cuentan con buenos números de rating. 

El último sábado 14 de marzo, ‘El reventonazo del verano' fue el programa más visto con 9.9 puntos de rating; mientras que 'Sábado Súper Star' alcanzó los 8.3 puntos en el horario prime de América Televisión. Otros espacios como 'Yo soy' registraron 8.3 puntos; mientras que 'JB Noticias' apenas hizo los 3.5 puntos.

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Ernesto Pimentel contento por el rating de sus programas

Ernesto Pimentel se mostró satisfecho con su trabajo porque sigue liderando el rating del fin de semana con el 'El reventonazo del verano' y 'Sábado Súper Star'. Según el conductor, es una hormiga dedicada a su trabajo en televisión e indica que se esfuerza para entregar sano entretenimiento al público cada sábado. 

“Toda mi vida está dedicada al trabajo, a hacer sano entretenimiento para darle alegría a las familias peruanas y me siento contento al ver que seguimos teniendo sábado a sábado el respaldo del público. Es un esfuerzo de mis compañeros artistas, técnicos y de producción para ser líderes”, comentó Ernesto Pimentel.

En el reciente programa de ‘El reventonazo del verano' estuvieron la Gran Orquesta Internacional, Amor rebelde y Pamela Franco. Mientras que en 'Sábado Súper Star' se realizo un versus entre los integrantes de 'Bienvenida tu tarde' y 'Los reyes del humor'.

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Ernesto Pimentel condena la muerte de Jhon Leyva

No todo es felicidad para Ernesto Pimentel. Hace un año, sufrió por la muerte del cantante Paul Flores, vocalista de Armonía 10, y el domingo 15 de marzo amaneció con la mala noticia de la muerte de Jhon Leyva, un reconocido promotor de eventos folclóricos con quien compartió en más de una ocasión.

“Apenado (...) Lo que ha pasado con Jhon Leyva es prácticamente una muerte anunciada. Él había huido a otro país, ya lo habíamos conversado. Él básicamente llevaba a artistas consagradas y apostana por nuevas cantantes del folclore. Se viene de este viaje porque extrañaba y porque quería retomar esos pasos”, comentó para las cámaras de ‘América hoy’.


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