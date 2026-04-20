Renato Rossini Jr. respondió a las críticas en redes sociales, defendiendo su desempeño y sugiriendo que su salida no fue justa. | Foto: Instagram/Panamericana TV

Renato Rossini Jr. respondió a las críticas en redes sociales, defendiendo su desempeño y sugiriendo que su salida no fue justa. | Foto: Instagram/Panamericana TV

Renato Rossini Jr. se convirtió en el quinto eliminado de ‘La granja VIP Perú’ la noche del sábado 18 de abril. Cuando le dijeron que fue el que menos votos obtuvo por parte del público, el joven modelo se mostró incómodo con la situación. Aunque expresó su agradecimiento por la oportunidad, en redes sociales se despachó y lanzó polémicos mensajes.

Luego de que una usuaria de ‘X’ cuestionara a Renato Rossini Jr. por su desempeño en ‘La granja VIP Perú’ y asegurara que no tiene ningún talento, el influencer no se quedó callado y dejó entrever que su salida del reality de convivencia de Panamericana Televisión no fue justa.

Renato Rossini Jr. responde a sus detractores

“Tremendo inmaduro, soberbio, alucinado, no tiene ningún talento. No canta, no baila, no es actor, ni siquiera puede hablar con fluidez, lo único bueno fue que compitió bien como capataz, dejándose ‘mandonguear’ por las vagas de sus amigas”, escribió una usuaria de dicha red social, sin imaginarse que el mismo Rossini le iba a responder.

“Me tuvieron que sacar porque si no ganaba el capataz a todos los pobres diablos de los reales, todos unos buenos para nada, nunca me ganaron en nada. En la semana 13 ya hubiera sido capataz 6 veces mínimo”, respondió el hijo del actor Renato Rossini.

Renato Rossini Jr. responde a sus detractores en 'X'.

En otro momento, Renato Rossini Jr. no se quedó callado ante las burlas de un usuario, quien lo cuestionó por no ser un buen jugador. “¿Compitió bien? Jajaja, lo ayudó Mark (Vito), sin él no llegaba a ese puesto. Y por cierto eso lo ayudó a no irse antes”, manifestó el cibernauta.

“Y a Diego (Chávarri) también lo dejé tirado en el piso por si se te olvidó, nunca me ganaron en nada. A Mark lo dejé tirando cintura y a Paul Michael le gané 100 metros planos en el Granjero y con media con hueco. A todos los reales me los bajé”, replicó el exsaliente de Alessandra Fuller.

Renato Rossini Jr. asegura que fue mejor competidor de 'La granja VIP'. 'X'

Renato Rossini Jr. habla de su participación en ‘La granja VIP’

A través de su cuenta de Instagram, Renato Rossini Jr. habló de los cambios que se realizaron en ‘La granja VIP’ a última hora y perjudicaron la estrategia de su team. “No siempre se pierde jugando mal, a veces se pierde por jugar demasiado bien. Nuestra estrategia era clara: asumir el riesgo, tomar el control del viernes de traición y definir nosotros el rumbo del juego. No improvisamos, pensamos varios pasos adelante. Pero en el camino, aparecieron reglas que no estaban en el papel”, manifestó.

“Nos hablaron de ‘fair play’ cuando nunca fue parte de las reglas que nos dieron. Y con eso, se cambió completamente el escenario: nos quitaron la posibilidad de ejecutar la jugada como estaba planteada. De un movimiento pensado para controlar votos, pasamos a dividirlos. Y en este juego, dividir es perder. No voy a romper ningún código ni contar cosas que no debo. Pero el que entendió, entendió. Yo me voy tranquilo, porque no vine a ser uno más: vine a jugar. Y cuando juegas fuerte, a veces no solo compites contra jugadores”, concluyó en sus redes sociales.

Renato Rossini Jr. habla de su salida de 'Lagranja VIP Perú'. Foto: Instagram



