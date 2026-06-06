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Maju Mantilla se pronunció por primera vez sobre el ampay que protagonizó su aún esposo, Gustavo Salcedo, en agosto de 2023. Durante una conversación con las cámaras de 'Magaly TV, la firme', la exreina de belleza defendió al padre de sus hijos y aseguró que, pese a las especulaciones que surgieron tras la difusión de las imágenes, él no cometió ninguna infidelidad.

"Él no hizo nada, simplemente tuvo una amistad", afirmó la también exconductora de televisión. Aunque evitó profundizar en el estado actual de su relación sentimental, dejó en claro que confía en la versión que el deportista le dio sobre aquel episodio.

Maju Mantilla asegura que el ampay generó una historia equivocada

La modelo explicó por qué considera que se exageró la situación que atravesó junto con Gustavo Salcedo. "Él mismo ha dicho que en su momento se crearon historias, por ejemplo, sobre él hace años, cuando apareció una imagen de él en el hotel. Él no hizo nada, simplemente tuvo una amistad. Ustedes, o mejor dicho, se creó una historia grande al respecto. Él aclaró las cosas y yo creí completamente en lo que había pasado", manifestó.

La ex Miss Mundo también señaló que el caso fue interpretado de manera errónea por la opinión pública. "Simplemente fue una amistad y se creó una historia errada de que había pasado algo, de que él había estado con otra persona, cosa que no fue así. Entonces, me duele mucho que se siga hablando de esas cosas y por mi lado también", agregó.

El ampay que remeció el matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

El caso se remonta a agosto de 2023, cuando 'Magaly TV, la firme' difundió imágenes del deportista junto a una mujer identificada como Mariana de la Vega. Según el informe presentado en aquella oportunidad, el empresario fue captado el 18 de julio de ese año recogiendo a la joven en Miraflores a bordo de la camioneta de Maju Mantilla.

Posteriormente, ambos se dirigieron a un conocido hotel ubicado en San Isidro. De acuerdo con las imágenes difundidas por el programa, ingresaron al establecimiento durante la mañana y permanecieron allí cerca de dos horas. Más tarde, fueron vistos compartiendo una comida antes de regresar a Miraflores.