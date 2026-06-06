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Pamela López habría agredido a Paul Michael en ‘La granja VIP Perú’ y usuarios piden su expulsión del reality: “Voten a esa mujer”

La discusión entre Paul Michael y Pamela López en 'La granja VIP Perú' desencadenó un serio conflicto. Él la acusó de agresión, lo que alarmó a los espectadores.


Los cibernautas piden la salida de Pamela López del programa tras el enfrentamiento. Consideran la situación como una violación de las normas de convivencia.
Los cibernautas piden la salida de Pamela López del programa tras el enfrentamiento. Consideran la situación como una violación de las normas de convivencia. | Foto: captura Youtube
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¿De los insultos pasaron a la violencia física? Paul Michael alarmó a los usuarios que seguían la transmisión permanente de 'La granja VIP Perú' cuando se despertó súbitamente y quiso irse del cuarto donde descansaba con Pamela López, después de una intensa charla. Lo que generó preocupación fue que el cantante la enfrentó por supuestamente haberlo agredido.

"No puedo aguantar eso, de verdad, no puedo. No puedo permitir más faltas de respeto", dijo Paul Michael mientras se vestía para salir de la habitación de la casa hacienda. Sus declaraciones hicieron que varios cibernautas pidieran la eliminación de Pamela López.

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Usuarios piden la salida de Pamela López de 'La granja VIP'

Tras la presentación de la salsera Vernis Hernández en 'La granja VIP Perú', Pamela López reprochó a Paul Michael por haber bebido. Por más que él insistió en que se sentía bien y que no estaba mareado, ella indicó que verlo así le traía malos recuerdos. Asimismo, conversaron sobre la eliminación del sábado, pues ambos están en la placa de nominados. Después de varios minutos de conversación, él se quedó dormido.

De pronto, él se levantó rápidamente de la cama y se vistió para irse de la habitación. Cuando ella le pidió que volviera a acostarse, él la acusó de haberlo arañado y recalcó que no iba a tolerar más faltas de respeto. En tanto, ella le pedía que no mintiera porque la estaba haciendo quedar mal a nivel nacional. "Por favor, siéntate y vamos a conversar. Te estoy pidiendo por favor, no seas tan mala persona, te pido un gramo de gratitud por todo lo que he hecho por ti", indicó ella.

Mientras Pamela López y Paul Michael seguían discutiendo, en redes sociales el público empezó a pedir la expulsión de la influencer, ya que una de las reglas básicas de convivencia establece que no se puede agredir a ninguno de los compañeros.

"Voten a esa mujer", "La producción dijo que no podía haber agresión física. ¿Ahora qué pasará?", "Agresiva, tienen que eliminarla, por dios sancionen y no normalizar esto", "Qué manipuladora es esa mujer, pobre muchacho y ¿dónde está la Tía Lisura que adoraba a Pamela López", "Sáquenla por favor, está haciendo mucho maltrato a este pobre chico", "No a la violencia, esa señora está mal", "Se supone que no debe existir violencia, eliminada" y "Ya me cae mal, que la saquen"; fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

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