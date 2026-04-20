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Nelly Rossinelli se muestra sin filtros y revela por qué le salieron manchas oscuras en el rostro: “Me ponía aceite en la cara”

Nelly Rossinelli se muestra al natural en redes sociales tras ser cuestionada sobre el uso de filtros. La exjueza de 'El gran chef famosos' explica por qué a veces luce diferente, sin imperfecciones.

Nelly Rossinelli comparte su experiencia sobre el cuidado de la piel, advirtiendo a jóvenes sobre los peligros de exponerse al sol sin protección y el uso de productos inadecuados.
Nelly Rossinelli comparte su experiencia sobre el cuidado de la piel, advirtiendo a jóvenes sobre los peligros de exponerse al sol sin protección y el uso de productos inadecuados. | Foto: Carlos Contreras Merino-LR/TikTok

Nelly Rossinelli sorprendió a sus seguidores al mostrarse al natural en las redes sociales, luego de que un usuario llamara su atención al decir que se olvidó de usar su filtro en uno de sus videos. Lejos de incomodarse, la exjueza de 'El gran chef famosos' ancló el comentario de TikTok para explicar a sus fans por qué a veces luce diferente en las pantallas que en persona.

Antes de hablar de sus imperfecciones, Nelly Rossinelli negó que se haya olvidado de colocar el filtro en el video y recalcó que no es la primera vez que se muestra tal cual, sobre todo cuando graba sus recetas. “Se me ve el rostro supermanchado, solo que no lo uso (el filtro) en mis videos de las loncheras. Es tal cual como me levanto y no lo veo necesario porque es la realidad de mi vida”, aclaró.

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Nelly Rossinelli revela que padece de melasma

Nelly Rossinelli sostuvo que cuando graba sus videos de las recetas, suele aparecer tal cual: con la cara manchada, con las ojeras y no muy peinadas. Lo hace para ser sincera con sus fans. “No les quiero mostrar algo que no es real”, dijo antes de mostrar cómo quedaría si usa filtra o no.

Asimismo, Rossinelli reveló que desde hace algunos años padece de melasma, un trastorno cutáneo común que causa manchas oscuras, generalmente en el rostro, debido a una sobreproducción de pigmento. 

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Nelly Rossinelli cuenta cómo le salieron manchas en el rostro

En el mismo video, Nelly contó que cuando era niño o adolescente, no había esa cultura del cuidado del rostro y que, incluso, seguían consejos que le terminaron de perjudicar su piel. “Tengo un melasma muy fuerte que lo habrán notado, por eso me han llegado miles de comentarios diciéndome cómo se me ha manchado la cara tanto y eso les quiero comentar”, dijo.

“A ustedes, que son chicas jóvenes o adolescentes, tengan mucho cuidado con su piel porque cuando yo era superjoven, no me cuidaba para nada la piel. No existía tanta educación como ahora sobre el tema del cuidado de la piel. Jamás en mi vida mi mamá me puso un bloqueador. Vivíamos en la playa prácticamente achicharrándonos”, acotó.

Lo peor no fue la falta de bloqueador, sino añadirse especies en la cara. “Cuando era adolescente, recuerdo que iba (a la playa) y que incluso me ponía aceite en la cara y me ponía bajo el sol por cuatro o cinco horas. Era lo más bacán y lo más cool estar bronceada al máximo”, expresó en TikTok.

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