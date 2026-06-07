Sánchez en su desayuno familiar en Huaral: "Invocamos a cumplir su vocación democrática de la manera más responsable"

En el marco de la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, participó en un desayuno electoral en la vivienda de sus padres, ubicada en la ciudad de Huaral. Esta actividad se realizó luego de participar en una misa comunitaria en la parroquia San Juan Bautista y antes de dirigirse a Lima para cumplir con su deber ciudadano.

Sánchez estuvo acompañado de su esposa, Claudia Pinazzo; de sus padres; de sus hijas y de otros miembros de su familia, así como de personajes vinculados a su partido político, como el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien lidera su equipo legal.

Llamado a fortalecer la democracia

Durante sus declaraciones a la prensa, el candidato agradeció la presencia de medios nacionales e internacionales que llegaron hasta Huaral para cubrir el inicio de la jornada electoral. Asimismo, indicó que comenzó el día dando gracias a Dios en el marco de la celebración de Corpus Christi.

También recordó que la fecha coincide con el Día de la Bandera, al que calificó como una jornada de dignidad democrática y de resistencia. En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en las urnas.

“Exhortamos e invocamos a todos los peruanos de los pueblos más profundos, las ciudades norte, centro, sur y oriente a cumplir su vocación democrática de la manera más responsable posible para afianzar el único camino posible para el Perú: la democracia, la justicia, el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la peruanidad”, expresó.

El desayuno electoral de Sánchez, que compartió con personas cercanas a él, incluyó alimentos representativos de la tradición andina y costeña, como tamales, queso, jamón, camote y chicharrón. Mientras tanto, en los exteriores del lugar, se observaron agrupaciones musicales y bailarines que animaron el evento.

Desayuno electoral de Sánchez. Foto: Rosa Quincho / LR

Otros candidatos también iniciaron actividades

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular y contrincante de Sánchez, Keiko Fujimori, también inició la jornada con un desayuno electoral, en el que estuvo acompañada por familiares y dirigentes de su agrupación política. La actividad formó parte de las tradicionales reuniones previas al traslado de los candidatos a sus respectivos locales de votación, en un contexto marcado por el llamado a la participación ciudadana y al respeto de la voluntad popular.