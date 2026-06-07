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Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ofreció una conferencia de prensa con motivo del inicio de la segunda vuelta presidencial. Durante su intervención, informó que, a través del aplicativo Declara+, hay más de 1.300 personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se encuentran acreditados para participar en la jornada electoral. Asimismo, precisó que esta cifra podría incrementarse con nuevas inscripciones realizadas directamente en las mesas de sufragio.

Asimismo, reiteró que los personeros tienen prohibido difundir en redes sociales fotografías, videos u otro material audiovisual registrado durante el proceso de conteo de votos.

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"Los personeros van a poder, eventualmente, tomar fotos o grabar sin que lo puedan publicar en las redes, eso está prohibido; pero eso está en función a que lo permitan los miembros de mesa. El presidente de mesa es la máxima autoridad en mesa, él puede disponer que no se grabe, porque está en juego la protección de datos, la regularidad del trabajo", señaló el máximo representante del JNE.

Roberto Burneo: resultados de la segunda vuelta pueden estar listos en 30 días

Durante su intervención, Burneo estimó que los resultados oficiales de los comicios que se celebran este domingo 7 de junio podrían conocerse en un plazo de hasta 30 días. Según explicó el presidente del JNE, ello responde a los plazos establecidos por la normativa electoral vigente exige plazos perentorios y tramitología que deben ser cumplidos.

"En cuanto a los resultados, queremos invocar a toda la población, a las organizaciones y líderes políticos a que respeten las decisiones de las autoridades del sistema electoral. Nosotros estimamos que se pueden dar los resultados electorales, considerando que existe una estrecha competencia entre ambos, en unos 30 días, en un mes, por una razón específica: nuestro sistema electoral, jurisdiccional, es muy garantista. Establece plazos que son perentorios y que deben ser respetados en la tramitología. No sabemos cuánto va a ser la carga el día de hoy en cuanto a incidencias, observaciones o pedidos de nulidad", señaló.