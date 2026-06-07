HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue aquí el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre Keiko y Sánchez
Sigue aquí el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre Keiko y Sánchez     Sigue aquí el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre Keiko y Sánchez     Sigue aquí el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre Keiko y Sánchez     
Política

Roberto Burneo advierte que personeros tienen prohibido publicar videos del conteo de votos en redes sociales

El presidente del JNE ofreció una conferencia de prensa este domingo para dar inicio oficial a la segunda vuelta electoral, donde reiteró las disposiciones que deberán cumplir los personeros durante la jornada electoral.

Roberto Burneo advierte que personeros tienen prohibido publicar videos del conteo de votos en redes sociales
Roberto Burneo advierte que personeros tienen prohibido publicar videos del conteo de votos en redes sociales | Foto: Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ofreció una conferencia de prensa con motivo del inicio de la segunda vuelta presidencial. Durante su intervención, informó que, a través del aplicativo Declara+, hay más de 1.300 personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se encuentran acreditados para participar en la jornada electoral. Asimismo, precisó que esta cifra podría incrementarse con nuevas inscripciones realizadas directamente en las mesas de sufragio.

Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, reiteró que los personeros tienen prohibido difundir en redes sociales fotografías, videos u otro material audiovisual registrado durante el proceso de conteo de votos.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LOS CIERRES DE CAMPAÑA Y RESPALDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Los personeros van a poder, eventualmente, tomar fotos o grabar sin que lo puedan publicar en las redes, eso está prohibido; pero eso está en función a que lo permitan los miembros de mesa. El presidente de mesa es la máxima autoridad en mesa, él puede disponer que no se grabe, porque está en juego la protección de datos, la regularidad del trabajo", señaló el máximo representante del JNE.

Roberto Burneo: resultados de la segunda vuelta pueden estar listos en 30 días

Durante su intervención, Burneo estimó que los resultados oficiales de los comicios que se celebran este domingo 7 de junio podrían conocerse en un plazo de hasta 30 días. Según explicó el presidente del JNE, ello responde a los plazos establecidos por la normativa electoral vigente exige plazos perentorios y tramitología que deben ser cumplidos.

"En cuanto a los resultados, queremos invocar a toda la población, a las organizaciones y líderes políticos a que respeten las decisiones de las autoridades del sistema electoral. Nosotros estimamos que se pueden dar los resultados electorales, considerando que existe una estrecha competencia entre ambos, en unos 30 días, en un mes, por una razón específica: nuestro sistema electoral, jurisdiccional, es muy garantista. Establece plazos que son perentorios y que deben ser respetados en la tramitología. No sabemos cuánto va a ser la carga el día de hoy en cuanto a incidencias, observaciones o pedidos de nulidad", señaló.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Segunda Vuelta 2026: detectan decenas de cédulas adulteradas en locales de votación

Segunda Vuelta 2026: detectan decenas de cédulas adulteradas en locales de votación

LEER MÁS
Ciudadano fue a votar con su perrita y lo eligen miembro de mesa ante falta de personal: "Ya lo intuía"

Ciudadano fue a votar con su perrita y lo eligen miembro de mesa ante falta de personal: "Ya lo intuía"

LEER MÁS
Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez inician la jornada con sus desayunos electorales

Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez inician la jornada con sus desayunos electorales

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a personeros por marcar cédulas: ONPE repone el material y Fiscalía inicia diligencias

Detienen a personeros por marcar cédulas: ONPE repone el material y Fiscalía inicia diligencias

LEER MÁS
Keiko Fujimori no descarta volver a denunciar irregularidades y espera que este sea su último desayuno electoral

Keiko Fujimori no descarta volver a denunciar irregularidades y espera que este sea su último desayuno electoral

LEER MÁS
Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez inician la jornada con sus desayunos electorales

Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez inician la jornada con sus desayunos electorales

LEER MÁS
Segunda Vuelta 2026: cientos de cédulas rayadas son reportadas en múltiples locales de votación

Segunda Vuelta 2026: cientos de cédulas rayadas son reportadas en múltiples locales de votación

LEER MÁS
¿Qué pasa si voto en blanco o nulo en la segunda vuelta de las Elecciones 2026? Esto es lo que debes saber

¿Qué pasa si voto en blanco o nulo en la segunda vuelta de las Elecciones 2026? Esto es lo que debes saber

LEER MÁS
¿Por quién vas a votar?, por Rosa María Palacios

¿Por quién vas a votar?, por Rosa María Palacios

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025