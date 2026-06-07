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López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá acuden a votar: RLA insiste en fraude sin presentar pruebas

Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá sorprendieron al llegar juntos a votar durante la jornada electoral. Aunque sufragaron en locales distintos, los excandidatos acordaron ir juntos y captaron la atención de los asistentes.

Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá después de criticarse.
Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá después de criticarse. | Foto: captura
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Una escena inusual marcó la jornada electoral de este domingo 7 de junio. Los excandidatos presidenciales Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá decidieron acudir juntos a emitir su voto, pese a que cada uno tenía asignado un centro de votación distinto. La iniciativa, coordinada previamente entre ellos, llamó la atención de ciudadanos y electores.

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