López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá acuden a votar: RLA insiste en fraude sin presentar pruebas

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Una escena inusual marcó la jornada electoral de este domingo 7 de junio. Los excandidatos presidenciales Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá decidieron acudir juntos a emitir su voto, pese a que cada uno tenía asignado un centro de votación distinto. La iniciativa, coordinada previamente entre ellos, llamó la atención de ciudadanos y electores.