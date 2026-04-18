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Diego Chávarri rompe en llanto en brazos de Pati Lorena tras revelarse que su novia descubrió sus confesiones de amor a Gabriela Herrera

El exfutbolista habría descubierto que su novia vio la transmisión de la granja y sus declaraciones de amor a Gabriela Herrera, lo que lo llevó a llorar en los brazos de Pati Lorena.

Diego Chávarri se quiebra en 'La granja VIP Perú'. Foto: composión LR/Panamericana TV
Diego Chávarri se quiebra en 'La granja VIP Perú'. Foto: composión LR/Panamericana TV

Diego Chávarri atraviesa uno de los momentos más tensos dentro del reality luego de que se conocieron sus confesiones de amor hacia Gabriela Herrera durante la madrugada del 18 de abril, situación que llegó a oídos de su actual pareja Thalía Bentin. En medio de la polémica, el exfutbolista no pudo contener las lágrimas y se quebró en los brazos de Pati Lorena.

El episodio ocurre tras una serie de acercamientos entre el popular ‘Diablito’ y la bailarina en 'La granja VIP Perú'. Si bien ambos negaron algún tipo de relación sentimental, las declaraciones del propio participante habrían provocado la indignación de su novia, quien no dudó en manifestar su molestia públicamente.

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Diego Chávarri busca consuelo en Pati Lorena tras polémica por confesión a Gabriela Herrera

Las cámaras que registran la convivencia 24/7 dentro de la granja captaron el preciso momento en que el exfutbolista y la bailarina se sinceraron y dejaron entrever sus sentimientos, admitiendo que existía una atracción mutua, en plena madrugada. Sin embargo, lo que no imaginaron fue que, en los comentarios de la transmisión en YouTube, la novia del ‘Diablito’ intervenía para expresar su indignación y pedir que ambos sean expuestos públicamente.

La mañana del 18 de abril, luego de conocerse que la pareja de Chávarri vio estas imágenes y escuchó sus declaraciones, el exfutbolista se mostró afectado y rompió en llanto en los brazos de Pati Lorena, quien lo abrazó mientras intentaba calmarlo en medio de la sorpresa de sus compañeros y Don Valentín, quien se encontraba dando algunas indicaciones a los participantes en la granja.

A esto se suma lo ocurrido la noche anterior, cuando los participantes del reality disfrutaron de una fiesta temática inspirada en la música disco de los años 90. En ese contexto, el exfutbolista y Gabriela Herrera fueron animados por sus compañeros a bailar juntos, protagonizando un momento de cercanía que no pasó desapercibido. Entre risas, él lanzó la frase: “Me van a botar de mi casa”.

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Novia de Diego Chávarri asegura que se siente “burlada” por el exfutbolista

A través de Instarándula, Samuel Suárez compartió los primeros mensajes de Thalía Bentín, pareja del exfutbolista, quien expresó su profunda decepción. “Espero de corazón que los expongan a nivel nacional, porque lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación, del rol que asumió él al mudarse conmigo y con mi hija”, señaló en parte de su mensaje.

Además, reveló la difícil situación personal que enfrenta tras el escándalo, indicando que deberá encontrar la manera de explicarle lo sucedido a su hija sin afectarla emocionalmente. Pese a su molestia, pidió que no se difundiera el mensaje completo debido a su estado anímico.

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