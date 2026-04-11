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Espectáculos

Pareja de Diego Chávarri sorprende en TV con romántica declaración hacia el exfutbolista: "Confío en él"

La joven sorprendió al aparecer por primera vez en TV para reencontrarse con Diego Chávarri y expresó su confianza en él tras su participación en el reality.

Diego Chávarri tiene especial reencuentro con su novia. Foto: composición LR/Panamericana TV
Diego Chávarri tiene especial reencuentro con su novia. Foto: composición LR/Panamericana TV

La reciente emisión de La granja VIP Perú dejó momentos emotivos tras la eliminación de Melissa Klug, pero también una inesperada sorpresa que captó la atención del público. La pareja de Diego Chávarri, Thalía, hizo su primera aparición en televisión y no dudó en expresar su amor por el exfutbolista.

La joven, quien mantenía un perfil bajo alejado del mundo mediático, ingresó al cuarto de visitas del reality para reencontrarse con el popular ‘Diablito’. El emotivo momento incluyó abrazos y besos tras varias semanas sin verse.

PUEDES VER: Diego Chávarri enfurece con su expareja Melissa Klug tras lanzar incómoda acusación: "Oye, ¿qué ****** tienes?"

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Novia de Chávarri hace su primera aparición en TV y le dedica tierno mensaje

Durante su ingreso al reality, Thalía protagonizó una escena romántica junto a Diego Chávarri. Consultada por el conductor Yaco Eskenazi sobre si alguna actitud del exfutbolista dentro del programa le había generado incomodidad, la joven respondió: “Conozco a Diego, estoy segura de lo que tenemos, confío en él. De todas maneras nosotros conversamos antes de que él venga aquí y él me dio la tranquilidad de que todo iba a estar bien entre nosotros”, afirmó.

Además, dejó entrever su respaldo total a su pareja dentro del reality y hasta bromeó sobre su desempeño futuro. “Todavía no ha tenido la oportunidad, pero cuando la tenga, uy, ahí sí cuídense todos”, comentó, en referencia a la posibilidad de que el exfutbolista asuma un rol de liderazgo dentro de la competencia.

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