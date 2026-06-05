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Korina Rivadeneira, integrante de 'Me caigo de risa', vivió un desagradable momento que alteró la dinámica habitual del programa. Durante una de las pruebas de improvisación, la modelo se vio sorprendida por comentarios que, lejos de generar diversión, crearon un ambiente tenso en el set. La interacción con el actor peruano Rodrigo Sánchez Patiño se convirtió en una situación incómoda que captó la atención tanto del público como de sus compañeros de elenco.

Lejos de abordar directamente lo ocurrido, la actual esposa de Mario Hart recurrió a sus redes sociales para mostrar un lado más personal y cotidiano. La venezolana compartió imágenes de su día a día, destacó momentos de camaradería y diversión junto a sus amigas y dejó entrever que, pese al incidente, disfruta de su entorno sin permitir que la incomodidad del set defina su estado de ánimo.

Las publicaciones de Korina Rivadeneira en redes sociales

Después del incómodo episodio en el set, Korina Rivadeneira optó por centrar su atención en momentos más personales y compartirlos con sus seguidores en redes sociales.

En una de sus primeras publicaciones, la modelo fue vista en una escena cotidiana junto a una amiga que cargaba a su bebé; la influencer decidió ayudarla con la comida, lo que provocó risas y agradecimiento por parte de su compañera, quien escribió en tono jocoso: “Solo podía ver el almuerzo desde arriba. Gracias por alimentarme”.