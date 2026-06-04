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Korina Rivadeneira vive desagradable momento tras atrevidos comentarios de actor peruano en vivo: “¿Me jalas la pita?”

“¿Me jalas la pi..?”, fue uno de los desatinados comentarios que el actor peruano Rodrigo Sánchez Patiño le hizo a la modelo venezolana Korina Rivadeneira durante el programa 'Me caigo de risa'.  

'Me caigo de risa' es el nuevo programa nocturno de Latina. Foto: YouTube.
'Me caigo de risa' es el nuevo programa nocturno de Latina. Foto: YouTube.
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Korina Rivadeneira es una de las figuras de 'Me caigo de risa', el nuevo programa de Latina, conducido por José Peláez. Sin embargo, la modelo venezolana no imaginó vivir un momento desagradable durante una de las dinámicas de improvisación del espacio.

Todo ocurrió cuando el actor Rodrigo Sánchez Patiño realizó varias bromas en doble sentido hacia la todavía esposa de Mario Hart, como “¿Me jalas la pita?”. Incluso le coqueteó, lo que puso nerviosa a la exconductora de televisión, que no pudo continuar en el juego y terminó perdiendo debido a la tensión.

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Korina Rivadeneira sufre incómodo momento al lado de Rodrigo Sánchez Patiño

Korina Rivadeneira y Rodrigo Sánchez Patiño participaron uno al lado del otro en una dinámica de preguntas improvisadas basadas en una temática específica. Fue en ese contexto que el actor nacional comenzó a coquetear con la venezolana con comentarios en doble sentido, como “¿Eso que tienes ahí es chocolate?”, e incluso intentó acercarse físicamente a ella con los dedos.

Las desatinadas bromas continuaron y, con el paso de los minutos, parecieron incomodar cada vez más a la influencer, que dejó de reaccionar con risas y comenzó a ponerse nerviosa. “¿Me jalas la pita?”, “¿Me tiro encima tuyo?”, “¿Quieres que te muestre un coco?”, fueron algunas de las frases que pronunció Rodrigo Sánchez.

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Korina Rivadeneira decide cambiarse de lugar ante los comentarios de Sánchez Patiño

Tras los continuos comentarios de doble sentido, Korina Rivadeneira decidió cambiarse de lugar con un compañero para la siguiente ronda del juego y así evitar estar al lado de Rodrigo Sánchez Patiño.

Cuando solo quedaban el actor y la conductora de TV en el juego, el presentador de 'Me caigo de risa', José Peláez, intervino y los separó, poniendo distancia entre ambos para reducir la tensión del momento. “Distancia, no quiero contacto físico”, señaló.

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