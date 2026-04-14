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Melissa Klug desmiente a su hija Samahara Lobatón tras afirmar que salió de 'La Granja VIP Perú' por contrato: "Lo ha hecho con esa intención"

Samahara Lobatón desató la molestia de los votantes de 'La Granja VIP' al afirmar que su madre fue eliminada porque ya había cumplido su contrato. Melissa Klug no tardó en deslindarse de su versión.

Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, fue eliminada de 'La Granja VIP Perú' el sábado 11 de abril.
Melissa Klug, madre de Samahara Lobatón, fue eliminada de 'La Granja VIP Perú' el sábado 11 de abril. | Foto: composición LR/La Granja VIP Perú

Melissa Klug contradice a Samahara Lobatón tras su eliminación de 'La Granja VIP Perú'. La empresaria chalaca salió del reality luego de perder en votación frente a Shirley Arica, pero su hija manifestó que la salida obedecía a una cláusula contractual. La declaración de la joven influencer desató controversia y molestia entre los seguidores, quienes participan activamente para salvar a sus favoritos.

Ante el revuelo, la llamada 'Blanca de Chucuito' decidió pronunciarse. En lugar de respaldar a Samahara, se distanció de sus palabras y se animó a especular sobre las razones que la llevaron a dar esa versión.

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“No me puedo hacer responsable”: Melissa Klug se deslinda tras declaraciones de Samahara Lobatón

Todo ocurrió durante una entrevista con Samuel Suárez 'Samu', quien aprovechó la ocasión para consultar a Klug sobre las declaraciones de Samahara. Frente a la pregunta, la empresaria respondió sin rodeos que todos los participantes tenían contrato. Esa afirmación llevó al creador de Instarándula a insistir sobre la posibilidad de una salida pactada. Sin entrar en detalles por temas de confidencialidad, la empresaria dejó claro que no compartía la versión de su hija y sugirió que podría tratarse de una estrategia para intrigar al 'Team Reales'.

“Todos tenemos un contrato. No (no le dieron una fecha de salida). Por lo mismo que tenemos un contrato, tenemos una confidencialidad. Yo no me puedo hacer responsable de las palabras que Samahara diga o quiera hacer de estrategia para que la gente, para que los otros, los ‘reales doble cara’ que yo les digo, hayan escuchado y digan: 'Uy, no’. Se pongan así como a murmurar y a especular: ‘Ah, no. Entonces, tienen preferencia’. Yo creo que ella lo ha hecho con esa intención”, declaró, descartando la versión de Lobatón.

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Melissa Klug sobre Samahara Lobatón: “Obviamente que le va a tener que molestar”

Más adelante, 'Samu' sugirió que las declaraciones sin filtro de Samahara Lobatón, durante la participación de Klug y Jesús Barco en 'La Granja VIP Perú', podrían haberles afectado negativamente. La empresaria coincidió con esa apreciación y confesó que, pese a sus intentos, no han logrado controlar la conducta de la influencer. “Sí, hemos tratado de todo por todos lados. Es más, cuando ‘Melissita’ (Lobatón) le entrega los bebés, le dice: ‘Calla tu boca, mídete’. Pero es inevitable, no me puedo hacer responsable de las cosas que habla”, reiteró.

Finalmente, el comunicador planteó que Samahara habría sostenido su versión sobre el contrato motivada por el malestar que le generaba ver a sus rivales celebrar, en especial a Pamela López. Ante ello, Klug cerró la conversación respaldando a su hija en ese punto: “Sí, es mi hija, obviamente que le va a tener que molestar, como también me han molestado muchas cosas”.

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