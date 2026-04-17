Samahara Lobatón sorprendió con una confesión inesperada a Renato Rossini Jr. en 'La Granja VIP Perú'. Tras confirmar su compromiso con Youna, la hija de Melissa Klug protagonizó un momento que nadie anticipaba: abrió su corazón frente a todos y compartió lo que realmente piensa del modelo.

La escena ocurrió durante la noche de nominación, cuando Samahara eligió a Rossini. En lugar de mostrarse confrontacional, la influencer optó por elogiarlo, pero un comentario en particular llamó la atención al admitir que su vínculo con él podría haber trascendido la amistad si otra hubiera sido la situación.

Samahara Lobatón a Renato Rossini Jr.: “Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo”

Antes de compartir sus sentimientos hacia Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón aclaró que su nominación respondía a una estrategia dentro del reality. Con esa premisa, la influencer decidió abrirse y dejar una confesión que generó múltiples interpretaciones: “Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato”.

A partir de ese momento, la prometida de Youna se dedicó a resaltar las cualidades del ex de Ale Fuller y, además, le ofreció algunos consejos. “Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega. Me parece que debes mostrarte con lo bonito que tiene tu corazón. Tienes que modular muchas veces o pensar un poco antes de hablar. Te lo he dicho millones de veces. Me caes súper bien, sé que podemos ser un buen equipo”, expresó con sinceridad.

“En otra vida, tal vez; en esta, estoy comprometida”: Samahara Lobatón sobre su relación con Renato Rossini Jr.

El deseo expresado por Samahara Lobatón generó una reacción inmediata en el set, especialmente de Ethel Pozo, quien le pidió que explicara por qué habría querido coincidir en otra vida con Renato Rossini Jr. Con una sonrisa, la influencer destacó la conexión que siente con él y las bromas que suele hacerle, aludiendo a situaciones que incluso llevaron a que ambos fueran vinculados sentimentalmente en redes sociales. “Me llevo muy bien con él, Renato me viene molestando...”, precisó. Sus palabras, lejos de disipar las dudas, motivaron a la conductora de 'La Granja VIP Perú' a preguntarle sin rodeos: “En otra vida, ¿hubiera podido pasar algo?”.

Samahara no esquivó la interrogante y reconoció que sí pudo haber existido algo más con el hijo del actor Renato Rossini, aunque subrayó que hoy su realidad es distinta por el compromiso que mantiene con Youna, padre de su hija, quien le hizo la propuesta mediante un detalle enviado al reality de Panamericana TV. “En otra vida, tal vez; en esta, estoy comprometida y a punto de casarme”, afirmó.

Para cerrar su intervención, la personalidad digital volvió a resaltar las virtudes de su compañero, que la escuchó con atención y una sonrisa permanente, antes de fundirse en un abrazo con él. “Eres un chico guapísimo, Renato, un chico súper inteligente; que nadie te haga creer lo contrario”, sentenció.