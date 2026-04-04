La participación de Diego Chávarri en el reality 'La granja VIP' ha generado diversas reacciones, especialmente por su cercanía con Gabriela Herrera dentro del programa. Ante ello, su novia decidió pronunciarse por primera vez a través del portal Instarándula, en el que dejó en claro que mantiene la calma frente a la situación y respalda al exfutbolista.

“Para empezar, nosotros tuvimos una conversación antes de entrar”, afirmó la joven y explicó que no está acostumbrada al entorno televisivo ni a la exposición pública, motivo por el cual prefiere mantener su identidad en reserva. Sin embargo, aseguró que le brinda su apoyo y total confianza a Diego Chávarri. “Yo por mi parte le brindo mi apoyo y mi total confianza para que él se desarrolle como crea conveniente”, sostuvo.

Novia de Diego Chávarri minimiza acercamiento del exfutbolista con Gabriela Herrera

En sus declaraciones, la pareja del popular ‘Diablito’ también se refirió directamente a la relación que él mantiene con Gabriela Herrera en 'La granja VIP', luego de que ambos fueran vistos compartiendo de manera cercana en el programa. Lejos de mostrarse incómoda, la joven optó por minimizar la situación y contextualizarla como parte de la convivencia propia del reality.

“Yo lo que puedo ver es que han formado grupos y claro es normal tener más afinidad con ciertas personas. Veo que Diego está siendo él: gracioso, fregado, bromista y también buen amigo con todos, incluyendo a Gabriela”, señaló.

Además, reconoció que algunas actitudes podrían interpretarse de manera distinta fuera del programa, pero insistió en que entiende el contexto en el que se encuentra el exfutbolista. “No veo una falta de respeto hacia mí ni a nuestra relación. Hay situaciones que claro no se darían en nuestra vida diaria, pero él está en un espacio de convivencia y yo trato de ponerme en el lugar de ellos. Yo estoy tranquila, trato de no meterme en nada”, puntualizó.

Diego Chávarri se enfrenta a Jesús Barco y Pati Lorena en la gala de eliminación

Mientras tanto, la competencia en 'La granja VIP' continúa intensificándose. Esta semana estuvo marcada por nominaciones decisivas, alianzas fracturadas y tensiones entre los participantes, lo que dejó en riesgo de eliminación a tres figuras: Diego Chávarri, Jesús Barco y Pati Lorena.

La permanencia de los concursantes dependerá exclusivamente del voto del público, que definirá quién continuará en el reality y quién deberá abandonar la competencia. La gala de eliminación se llevará a cabo este sábado 4 de abril, en una jornada que promete emociones, sorpresas y momentos clave en la pantalla de Panamericana Televisión.