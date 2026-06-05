Waldir Felipa confirma acercamiento con Daniela Darcourt y no descarta retomar su relación: "Hay amor"

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La posibilidad de una reconciliación entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt vuelve a tomar fuerza. El bailarín fue abordado por las cámaras de 'América hoy' y sorprendió al revelar que en las últimas semanas ha retomado el contacto con la intérprete de 'Señor Mentira', con quien mantuvo una relación sentimental que llegó a su fin en octubre de 2025.

Durante la entrevista, el artista explicó que la cercanía con la salsera aumentó recientemente. "Estamos conversando un poquito más, pero no hay nada concreto todavía, nos estamos acercando un poquito más. La fui a ver ahora al teatro, estamos conversando un poquito más, intercambiando un poquito más lo que hacemos en el día a día", comentó el bailarín.

Waldir Felipa revela cómo es actualmente su relación con Daniela Darcourt

A pesar de haber terminado su romance hace varios meses, Waldir Felipa y Daniela Darcourt continúan compartiendo escenarios debido a los compromisos profesionales de la cantante. El bailarín explicó que ambos han sabido separar el trabajo de su vida personal, aunque reconoció que la admiración que siente por ella sigue intacta.

"Todo lo que veas en el escenario tratamos de mantenerlo en el escenario, es trabajo, es show. Todo lo que ves, los coqueteos, los mimos, las agarraditas, queda como parte del show nada más", señaló. Sin embargo, cuando fue consultado sobre la última vez que besó a la salsera, admitió entre risas que ha pasado bastante tiempo, aunque confesó que aún siente atracción por ella.

"Hace bastante tiempo, no te voy a negar que por ahí a veces la veo en el escenario. Es una persona a la cual siempre he admirado. Cuando la veo en el escenario, tan empoderada como ustedes saben que es, dan ahí las ganitas", expresó.

Expareja de Daniela Darcourt no cierra las puertas a una reconciliación

Waldir Felipa fue consultado sobre la posibilidad de retomar su relación con Daniela Darcourt. Lejos de descartar esa opción, el bailarín aseguró que prefiere dejar que las cosas fluyan y ver qué sucede con el tiempo.

"No sabemos qué va a pasar, ojalá se dé una relación más adelante. Siempre ha habido amor de mi parte, creo que de su parte también, pero sobre todo hay mucho respeto y mucha admiración", afirmó el artista. Asimismo, explicó que ninguno de los dos desea apresurar una decisión importante y que prefieren reconstruir su vínculo de manera natural.