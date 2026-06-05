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Daniela Darcourt se presentó en 'Magaly TV: la firme' para la secuencia 'Chollywood Talent' sin imaginar que sería puesta en apuros. La cantante fue interrogada por Magaly Medina sobre un posible regreso con el bailarín Waldir Felipa, situación que generó tensión y comentarios de televidentes en redes sociales. Durante la transmisión, la salsera trató de aclarar que algunos videos que circulan en internet pertenecen a su relación pasada y no reflejan su presente sentimental.

Sin embargo, la figura televisiva de ATV no dejó pasar la oportunidad de confrontar a la artista directamente. Mostró material reciente que indicaba que la pareja había compartido momentos juntos el fin de semana anterior, lo que la puso en una posición incómoda, pues se negó a confirmar o desmentir la reconciliación en vivo.

Daniela Darcourt nerviosa cuando le preguntan por su relación con Waldir Felipa

La presencia de cámaras y la insistencia de Magaly Medina hicieron que Daniela Darcourt se mostrara visiblemente incómoda. Ante la consulta directa sobre su romance con Waldir Felipa, la cantante explicó que ciertos videos que circulan en redes corresponden al año pasado.

"Voy a aprovechar porque hay una página que parece que le está rindiendo tributo a mi exrelación y esos videos son pasados, del año pasado", aclaró.

Aun así, la situación se complicó cuando se le mostró un material reciente, grabado el fin de semana anterior. Darcourt admitió que el video era actual, ante la sorpresa de Magaly Medina, Koky Belaúnde y Arturo Chumbe.

Sin embargo, pese a esta confirmación, la intérprete de 'Señor mentira' no quiso revelar si había retomado su romance con el exbailarín de 'El gran show'. "En interno te lo voy a decir", le respondió a la popular 'Urraca'.

Magaly Medina confronta a Daniela Darcourt

La periodista no dudó en expresar su opinión sobre una posible reconciliación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa.

Magaly Medina fue contundente al decir: "Yo que te dije que no, que ese no te merece, que mereces algo mejor. No entiendes y después dicen que no hay hombres", dejando claro su desacuerdo frente a la audiencia.