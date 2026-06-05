Restaurantes peruanos en EE.UU. y Canadá se preparan para el Mundial 2026 con menús especiales, transmisiones en vivo y más
Establecimientos como Jarana, Inca’s Grill y Jalea Peruvian Cuisine ofrecerán experiencias únicas y platos emblemáticos como ceviche y lomo saltado.
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La comunidad culinaria en Estados Unidos y Canadá aprovecha la cercanía del Mundial de Fútbol 2026 para fusionar la pasión balompédica con su tradición gastronómica. Diversos restaurantes transforman sus establecimientos en auténticas zonas de hinchaje equipadas con pantallas y ambientes festivos, donde el grito de "¡golazo!" complementará platillos emblemáticos como el ceviche, el lomo saltado y el pisco sour.
Esta movilización de los negocios peruanos abarca la transmisión en vivo de los partidos más esperados, ofertas culinarias exclusivas y eventos comunitarios que fortalecen la identidad del torneo. La tendencia se expande tanto en las ciudades sede como en las regiones con alta presencia de la diáspora y de aficionados a la comida criolla, con el objetivo de consolidar una experiencia integral de deporte y sabor.
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¿Qué restaurantes peruanos en EE.UU. ofrecerán experiencias exclusivas durante el Mundial 2026?
Diversos establecimientos gastronómicos nacionales anunciaron activaciones especiales para el magno evento futbolístico. Estos locales fusionarán el ambiente deportivo con platos criollos, coctelería tradicional y eventos temáticos, lo que permitirá a los aficionados disfrutar en vivo de cada compromiso del torneo.
- JARANA (New Jersey y Florida) – Este restaurante de cocina peruana y pisco bar, con ubicaciones en East Rutherford (NJ) y Aventura (FL), celebra la cultura peruana con platos tradicionales y un ambiente festivo ideal para ver los partidos, lo que potencia la experiencia social y comunitaria durante el Mundial.
- Inca’s Grill (diversas locaciones) – En redes sociales se promociona la llegada de un 'ambiente Mundial' con platos peruanos, música y coctelería, lo que fomenta una sensación de celebración futbolera en el local.
- Jalea Peruvian Cuisine (Nueva York) – En Hicksville, NY, este restaurante prepara watch parties con menús pensados para compartir y un ambiente festivo alrededor de las transmisiones de los encuentros.
- Ceviche Barrio (Florida) – Local popular por su enfoque en ceviches y coctelería a base de pisco, que amplifica su espacio con transmisiones en vivo, karaoke y promociones especiales los días de partido, ideal para hinchas que buscan festejar los goles con buena comida.
- The Foodie Park (Miami) – Este restaurante no es peruano, pero prepara platillos nacionales. El espacio transmitirá las eliminatorias mundialistas en pantalla gigante y ofrecerá promociones exclusivas en ceviche de chicharrón, bandejas panameñas, burgers y cubetazos de cerveza. Vive la pasión del balompié con "el lineup más sabroso" y un gran ambiente en el 3659 de Grand Ave.
- Inca Paisa & Tradiciones Peruanas (Queens y Union City) – Aunque no han anunciado eventos oficiales, estos espacios con cocina peruana y televisores pueden convertirse en puntos de encuentro para seguir los partidos con platos tradicionales como ceviche y lomo saltado.
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¿Qué restaurantes peruanos en Canadá transmitirán el Mundial 2026?
Los establecimientos gastronómicos nacionales adaptan su oferta de cara a la Copa del Mundo con menús especiales y transmisiones en vivo para albergar a los aficionados. En Canadá, la escena gastronómica peruana se alista para ofrecer experiencias culinarias y watch parties durante el torneo.
- Barrio (Ottawa) – Restaurante peruano capitalino que organiza transmisiones en directo de los partidos con ambiente festivo, música y platos de comida criolla para acompañar cada encuentro.
- SUYO Modern Peruvian (Vancouver, BC) – Restaurante galardonado, recomendado por guías gastronómicas internacionales, conocido por su coctelería y menús inventivos, que ha anunciado apertura especial los domingos del Mundial (del 7 de junio al 12 de julio) para combinar transmisiones en vivo con sabores peruanos.
- UCHU Cevicheria & Raw Bar (Vancouver, BC) – Cevichería en el corazón de Chinatown que celebra los sabores costeros del Perú y que, junto con SUYO, planea abrir durante los días de partido para que los hinchas disfruten del fútbol con platos tradicionales y bebidas afines.
- Sumaq on 17th (Calgary) – Establecimiento local que impulsa watch parties con pantallas grandes, menús de piqueos peruanos pensados para compartir y promociones de bebidas durante los partidos clave del Mundial.