La construcción del nuevo Estadio Nacional y la Planta Potabilizadora de Ilopango destacan como parte de las inversiones chinas, que buscan dinamizar el turismo y mejorar servicios públicos en El Salvador. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/AFP

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China expande su presencia en El Salvador a través de proyectos de infraestructura en sectores clave como eventos, deporte y agua potable. Esta cooperación bilateral, respaldada por informes periodísticos y declaraciones oficiales, constituye una alianza estratégica orientada a potenciar el crecimiento económico y mejorar los servicios públicos en diversas zonas de la nación centroamericana. Las iniciativas reflejan el fuerte compromiso técnico y financiero de la potencia asiática en América Latina.

Las obras representan el vínculo binacional desarrollado desde la formalización de sus relaciones diplomáticas en 2018. Analistas califican estos planes como símbolos del creciente acercamiento entre Pekín y San Salvador, lo que consideran un fortalecimiento de la influencia china en el territorio centroamericano.

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¿Cómo va el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones en El Salvador?

La construcción del CIFCO inició en Antiguo Cuscatlán, específicamente en la finca El Espino, luego de que el órgano legislativo aprobara la transferencia de 55.000 metros cuadrados. De acuerdo con informes oficiales de la Embajada de China, la megaobra ocupará solo el 30% del terreno, mientras que el porcentaje restante resguardará áreas verdes y espacios ecológicos para la convivencia familiar.

Por otro lado, la iniciativa afronta una fuerte controversia debido a la falta de estudios ambientales formalmente registrados. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) calificó como inexistentes los documentos vinculados al impacto ecológico en la zona, tras responder a diversas solicitudes de acceso a la información pública.

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¿Por qué el nuevo Estadio Nacional de El Salvador será un referente en la región?

La construcción del nuevo Estadio Nacional avanza en Antiguo Cuscatlán bajo el financiamiento y ejecución del gobierno de China. Esta megaobra deportiva poseerá una capacidad para 50.000 espectadores e integrará sectores multifuncionales como un hotel, áreas médicas, auditorios y complejos atléticos adicionales. El proyecto representa una de las mayores inversiones deportivas en la historia reciente del país y busca dinamizar tanto el balompié como el turismo en la nación centroamericana.

Las labores técnicas en el recinto iniciaron formalmente con la colocación de la primera piedra en noviembre de 2023. De acuerdo con el cronograma oficial de edificación, la plaza abrirá sus puertas en 2027. La sede no solo albergará partidos de fútbol, sino que se perfila como el núcleo principal para grandes eventos internacionales en territorio salvadoreño.

¿Cómo beneficiará la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango al suministro de agua?

El megaproyecto ejecutado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con fondos donados por China optimizará la distribución de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador. Esta infraestructura posee una notable capacidad de extracción y tratamiento que beneficiará a decenas de miles de ciudadanos salvadoreños.

Las autoridades informaron que la construcción supera el 90% de avance y proyectan el inicio de los ensayos operacionales en julio. La iniciativa representa un paso clave para mitigar el desabastecimiento histórico en los distritos más vulnerables de la región.