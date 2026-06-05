HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la hora final | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Italia busca nuevos vecinos: ofrece casas por 1 € y hasta 30.000 € para quienes se muden y trabajen en pequeños pueblos

Las regiones como Calabria ofrecen más de €20.000 a jóvenes menores de 40 años que vivan y desarrollen un negocio local en la zona.

Italia atrae a habitantes hacia localidades rurales en 2026 con iniciativas para combatir la despoblación, enfocándose en trabajadores remotos y emprendedores.
Italia atrae a habitantes hacia localidades rurales en 2026 con iniciativas para combatir la despoblación, enfocándose en trabajadores remotos y emprendedores. | Ilustración con IA/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Este año 2026, Italia capta el interés internacional gracias a sus iniciativas para atraer habitantes hacia localidades rurales afectadas por la despoblación. El fenómeno forma parte de una tendencia en auge, con programas que buscan relocalizar talento fuera de las grandes urbes, una opción idónea para trabajadores remotos y emprendedores globales.

Medios especializados destacan que estas ofertas dinamizan comunidades con menos de 2.000 residentes y responden a las nuevas dinámicas laborales. Aunque los incentivos resultan mediáticos, las condiciones varían según el municipio, ya que muchas propuestas exigen requisitos claros para garantizar una contribución activa al lugar.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

lr.pe

¿Cómo vivir en Italia y recibir dinero por mudarse?

Diversas localidades en regiones como Calabria otorgan entre €28.000 y €30.000 (más de US$30.000) a los ciudadanos que decidan establecer su vida en pueblos con baja densidad demográfica. Estos incentivos financieros se distribuyen en cuotas anuales y, según constata la revista Forbes, exigen que los beneficiarios sean menores de 40 años, fijen su residencia permanente a tiempo completo y emprendan un negocio local o proyecto económico sostenible.

Por otro lado, el conocido programa de casas a 1 € funciona como un imán global para repoblar los territorios rurales del país. Aunque el valor nominal de las viviendas resulta simbólico, los municipios obligan a los adquirientes a presentar planes de renovación técnica, ejecutar las obras en plazos definidos y aportar garantías bancarias que aseguren la restauración total de las propiedades.

Dichas iniciativas integran estrategias estructurales para revertir el declive demográfico que afecta a los 'borghi' italianos desde hace décadas. Al condicionar los beneficios a compromisos estrictos, las autoridades locales buscan incentivar una contribución duradera que reactive la economía comunitaria, superando la simple llegada de nuevos residentes.

PUEDES VER: Estos países de América Latina no necesitan visa para viajar a Canadá y EE.UU. y ver los partidos del Mundial 2026

lr.pe

Otros países con beneficios similares si resides en su territorio

Además de Italia, Forbes identifica otros destinos que ofrecen incentivos financieros o ventajas para atraer residentes permanentes:

  • Suiza (Albinen): subsidios para familias que compren inmueble y vivan allí al menos 10 años.
  • Japón: ayudas de hasta ¥1.000.000 por hijo para familias que se trasladen a zonas rurales.
  • España: diversos programas locales de subsidios de vivienda y apoyo económico para nuevos residentes.
  • Grecia: apoyo económico y acceso a vivienda o terrenos para familias que se establezcan en islas o comunidades rurales.
  • Irlanda: subvenciones para adquirir y restaurar propiedades vacías en zonas remotas.
  • Croacia: asistencia para compra o renovación de propiedades y permisos de residencia para nómadas digitales.
  • Chile: programas de apoyo económico, mentoría y financiación para emprendedores que se instalen en el país.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Curazao, el país más pequeño en clasificar al Mundial 2026: dónde queda, idioma oficial y cómo llegar desde Sudamérica

Curazao, el país más pequeño en clasificar al Mundial 2026: dónde queda, idioma oficial y cómo llegar desde Sudamérica

LEER MÁS
Así es Cabo Verde, el país africano que habla portugués, se independizó hace 50 años y clasificó por primera vez al Mundial 2026

Así es Cabo Verde, el país africano que habla portugués, se independizó hace 50 años y clasificó por primera vez al Mundial 2026

LEER MÁS
Cabo Verde: dónde queda, qué idioma habla y cómo clasificó por primera vez al Mundial 2026

Cabo Verde: dónde queda, qué idioma habla y cómo clasificó por primera vez al Mundial 2026

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

Un río de América Latina de casi 4.000 km se convierte en epicentro de la rivalidad entre EE.UU. y China por comercio y exportaciones

LEER MÁS
Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

Esta bandera es casi idéntica a la del Perú y pertenece a otra ciudad de América Latina desde hace más de 50 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El túnel submarino que conectaría Sudamérica con Tierra del Fuego por US$500 millones y sería vital para la economía de la región

El túnel submarino que conectaría Sudamérica con Tierra del Fuego por US$500 millones y sería vital para la economía de la región

LEER MÁS
Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

Este país de América Latina logra superar a Perú y EE.UU. con la bandera más hermosa del mundo: la respuesta te sorprenderá

LEER MÁS
Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

Estos 5 centros comerciales son los más grandes de América Latina, según ranking 2026: uno ofrece un mirador a 300 metros de altura

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025