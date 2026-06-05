Italia busca nuevos vecinos: ofrece casas por 1 € y hasta 30.000 € para quienes se muden y trabajen en pequeños pueblos
Las regiones como Calabria ofrecen más de €20.000 a jóvenes menores de 40 años que vivan y desarrollen un negocio local en la zona.
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Este año 2026, Italia capta el interés internacional gracias a sus iniciativas para atraer habitantes hacia localidades rurales afectadas por la despoblación. El fenómeno forma parte de una tendencia en auge, con programas que buscan relocalizar talento fuera de las grandes urbes, una opción idónea para trabajadores remotos y emprendedores globales.
Medios especializados destacan que estas ofertas dinamizan comunidades con menos de 2.000 residentes y responden a las nuevas dinámicas laborales. Aunque los incentivos resultan mediáticos, las condiciones varían según el municipio, ya que muchas propuestas exigen requisitos claros para garantizar una contribución activa al lugar.
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¿Cómo vivir en Italia y recibir dinero por mudarse?
Diversas localidades en regiones como Calabria otorgan entre €28.000 y €30.000 (más de US$30.000) a los ciudadanos que decidan establecer su vida en pueblos con baja densidad demográfica. Estos incentivos financieros se distribuyen en cuotas anuales y, según constata la revista Forbes, exigen que los beneficiarios sean menores de 40 años, fijen su residencia permanente a tiempo completo y emprendan un negocio local o proyecto económico sostenible.
Por otro lado, el conocido programa de casas a 1 € funciona como un imán global para repoblar los territorios rurales del país. Aunque el valor nominal de las viviendas resulta simbólico, los municipios obligan a los adquirientes a presentar planes de renovación técnica, ejecutar las obras en plazos definidos y aportar garantías bancarias que aseguren la restauración total de las propiedades.
Dichas iniciativas integran estrategias estructurales para revertir el declive demográfico que afecta a los 'borghi' italianos desde hace décadas. Al condicionar los beneficios a compromisos estrictos, las autoridades locales buscan incentivar una contribución duradera que reactive la economía comunitaria, superando la simple llegada de nuevos residentes.
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Otros países con beneficios similares si resides en su territorio
Además de Italia, Forbes identifica otros destinos que ofrecen incentivos financieros o ventajas para atraer residentes permanentes:
- Suiza (Albinen): subsidios para familias que compren inmueble y vivan allí al menos 10 años.
- Japón: ayudas de hasta ¥1.000.000 por hijo para familias que se trasladen a zonas rurales.
- España: diversos programas locales de subsidios de vivienda y apoyo económico para nuevos residentes.
- Grecia: apoyo económico y acceso a vivienda o terrenos para familias que se establezcan en islas o comunidades rurales.
- Irlanda: subvenciones para adquirir y restaurar propiedades vacías en zonas remotas.
- Croacia: asistencia para compra o renovación de propiedades y permisos de residencia para nómadas digitales.
- Chile: programas de apoyo económico, mentoría y financiación para emprendedores que se instalen en el país.