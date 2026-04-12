Pablo Heredia sorprendió al público de 'La Granja VIP Perú' con sus declaraciones sobre Shirley Arica tras los apasionados besos que compartieron en el programa. Lejos de consolidar un vínculo más cercano, el actor argentino confesó sentirse incómodo con ciertas actitudes de la popular 'Chica Realidad', quien esta semana logró salvarse por poco de la eliminación.

La revelación se produjo durante una cena, luego de que, en medio de una conversación con Samahara Lobatón sobre temas como el trato que le daban a Paul Michael, Arica se retirara abruptamente de la mesa tras un desacuerdo con Heredia, evidenciando la tensión entre ambos.

Pablo Heredia indignado con actitud de Shirley Arica

Para el recordado galán de 'Ven, baila, quinceañera', la actitud de Shirley Arica resultó inaceptable. Frente a su confidente Samahara Lobatón, el actor argentino fue tajante al señalar que no tolera ni comparte ese tipo de comportamientos. “Yo no me enojo. Jamás contesto así. A mí me contestas una vez así y chau. Me fui, nos vemos”, expresó sin rodeos.

Lo que más impactó, sin embargo, fue la firmeza de su declaración posterior. Pablo Heredia consideró una falta de respeto que Arica se levantara y se retirara en plena conversación, lo que le llevó a usar palabras más contundentes: “Me parece mucha falta de respeto levantarse e irse así cuando uno está hablando. Es como: ‘¿Así me vas a tratar? ¿Porque no pienso como vos, te levantas y te vas?’ No. Es todo lo contrario a lo que estoy buscando. Todo. Es maltrato eso”.

Shirley Arica no está dispuesta a cambiar por Pablo Heredia

Más adelante, Shirley Arica, también en una conversación íntima con Samahara Lobatón, reveló que Pablo Heredia le pidió que dejara de usar groserías. “En la cena, me dijo: 'No quiero que hables lisuras'. Yo me quedé así”, confesó.

Aquella exigencia fue inadmisible para la 'Chica Realidad', quien dejó claro que no está dispuesta a cambiar por nadie y reafirmó con orgullo su manera de ser. “Yo soy así, soy como soy. No quiero sentirme reprimida por alguien. Yo no voy a dejar de decir **** porque a él no le gusta. No puedo. Si yo quiero estar así o me quiero sentar así, es mi problema. El hue*** es como muy... yo no puedo. O sea, esta huevada (en referencia a sí misma) es lo que hay. ¿Qué hago?”, sentenció con firmeza.