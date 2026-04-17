Youna se mostró incómodo tras las declaraciones románticas que Samahara Lobatón expresó hacia Renato Rossini Jr. durante su participación en el reality ‘La granja VIP Perú’. Esto ocurre luego de que él mismo hiciera pública su reconciliación con la influencer e incluso anunciará planes de matrimonio.

“Vi unos clips donde Samahara sale diciendo que en otra vida le hubiera gustado estar con Renato… esas son cosas que yo no voy a permitir”, expresó el barbero. A raíz de esta situación, el influencer anunció una decisión firme respecto a su relación personal, asegurando que no continuará hablando de una posible boda ni de su vínculo sentimental con la madre de su hija.

Youna revela su desición tras confesión de Samahara a Renato Rossini Jr.

Youna, quien actualmente reside en Estados Unidos, manifestó su incomodidad al ver escenas del programa donde, según su percepción, la hija de Melissa Klug mantiene actitudes que considera inapropiadas. Entre ellas, mencionó la cercanía con Renato Rossini Jr. y gestos que calificó como faltas de respeto.

“Yo ya no voy a hablar más del tema de una boda o de que estoy con ella… son cosas que no me gustan y no voy a aceptarlas por parte de nadie”, afirmó. Pese a su molestia, el barbero aclaró que seguirá apoyándola en su participación en ‘La granja VIP Perú’.

Youna revela que Samahara tiene intención de “tener algo más” con Renato Rossini Jr.

El creador de contenido y líder del team ‘Leucemia’ en redes sociales afimó que, desde su perspectiva, existiría un interés más profundo de la influencer hacia Renato Rossini Jr.. Esta percepción habría sido determinante para que tomara distancia emocional en medio de la polémica.

“Yo siento que Samahara tiene un tipo de acercamiento o un tipo de intención de tener algo más con Renato. Por mi parte no tiene que esperar otra vida porque en esta puede ser”, señaló. Además, reiteró su incomodidad asegurando que se sentía “molesto y fastidiado”.