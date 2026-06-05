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Suheyn Cipriani revela el exigente régimen que siguió para competir en el MGI All Star: “Comía una vez al día”

La modelo Suheyn Cipriani detalló que redujo su alimentación a una comida diaria durante su preparación para el concurso en Tailandia y explicó qué productos formaban parte de su régimen alimenticio.

Suheyn Cipriani revela su dieta tras participar en el certamen de belleza en Tailandia. Foto: composición LR/Instagram
Suheyn Cipriani revela su dieta tras participar en el certamen de belleza en Tailandia. Foto: composición LR/Instagram
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Suheyn Cipriani contó cómo fue su estricta preparación para representar al Perú en el Miss Grand International All Star 2026. La exreina de belleza logró una destacada participación al ubicarse en el top 10 del certamen realizado en Tailandia y reveló durante una transmisión en TikTok que redujo considerablemente su alimentación para llegar en óptimas condiciones a la competencia.

La exreina de belleza explicó que no recurrió a pastillas para adelgazar y que todo el proceso estuvo basado en una rigurosa disciplina alimenticia. "Mi dieta fue estricta… comía muy poquito, una vez al día, agua de piña, agua de jamaica, agua con manzanilla, bastante agua porque necesitas tomar eso para eliminar la grasa", afirmó la influencer.

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Suheyn Cipriani impacta al revelar la estricta dieta para bajar de peso

La modelo explicó que el objetivo de su plan alimenticio era alcanzar una figura adecuada para las exigencias de un concurso internacional. Según relató, la percepción de las cámaras suele ser distinta de la realidad, por lo que muchas participantes optan por preparaciones estrictas antes de subir al escenario.

Cipriani detalló que su alimentación estuvo basada principalmente en porciones reducidas de papa, pollo y verduras. Conforme se acercaba la fecha del certamen, las cantidades disminuyeron aún más. "Comía papa, pollo, verduras y luego comía papa y verduras, después porciones más pequeñas", señaló. Asimismo, explicó que durante los días de competencia el ritmo de actividades era tan intenso que sus comidas se limitaban a opciones simples y ligeras.

"En competencia como estaba más ajetreada solo comía brócoli con huevo en la mañana y luego pollo en la tarde noche, pero no hagan esa dieta porque eso es dieta para competencia, la cámara te sube mucho de peso", agregó. Sin embargo, también advirtió a sus seguidores que no intenten replicar este régimen, ya que fue diseñado específicamente para un certamen de belleza.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani impacta al revelar difícil momento que vivió en la final del Miss Grand International All Stars 2026: "Vestido completamente roto"

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¿Quién ganó la final del Miss Grand International All Star 2026?

Aunque Suheyn Cipriani consiguió posicionarse entre las 10 mejores candidatas del Miss Grand International All Star 2026, la corona finalmente quedó en manos de la representante de Colombia. Vanessa Pulgarín, considerada una de las favoritas desde el inicio de la competencia, logró imponerse ante las demás participantes y se convirtió en la primera ganadora de este formato internacional. Este fue el top 5:

  • Huong Giang Nguyen - Miss Vietnam
  • Mariana Bečková - Miss Czech Republic
  • Faith Maria Portenha - Miss Ghana
  • Vanessa Pulgarín - Miss Colombia
  • Gazini Ganados - Miss Philippines
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