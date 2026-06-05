Joven veterinaria celebra su cumpleaños junto con Gustavo Salcedo y aclara: "Mi felicidad no depende de él"
María Pía Vallejos compartió una celebración íntima junto a familiares y amigos, entre ellos Gustavo Salcedo, y aprovechó para aclarar los rumores sobre su vínculo.
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María Pía Vallejos, la veterinaria que fue vinculada sentimentalmente con Gustavo Salcedo, compartió detalles de la celebración de su cumpleaños. A través de sus redes sociales, la también docente universitaria publicó varias fotografías de la reunión acompañadas de un emotivo mensaje de reflexión sobre los retos y aprendizajes que marcaron su último año de vida.
La publicación no pasó desapercibida y recibió la reacción del deportista, quien le dejó un “like”. Posteriormente, Vallejos confirmó que el aún esposo de Maju Mantilla estuvo presente durante el festejo. “La verdad que fue un plan tranquilo, rodeada de las personas que me quieren”, señaló la joven que cumplió 31 años.
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María Pía Vallejos aclara cuál es su relación con Gustavo Salcedo
Tras la difusión de las imágenes de su cumpleaños, la joven veterinaria fue consultada sobre la presencia de Gustavo Salcedo en la celebración y sobre los rumores de una posible relación sentimental. “Todo está bien entre los dos, muchas gracias”, declaró para ‘Magaly TV, la firme’.
Además, la profesional negó que exista actualmente una relación formal con el también empresario. Sin embargo, tampoco descartó que la situación pueda cambiar más adelante. “Si es que oficializamos algo, seguro serán los primeros en enterarse. Estoy contenta y tranquila”, manifestó.
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La veterinaria también quiso remarcar que atraviesa un momento positivo en su vida personal y emocional. Por ello, aclaró que su bienestar no depende exclusivamente de la presencia del deportista. “Mi felicidad no depende de él, pero sí la paso bien. Mi felicidad no depende de él, pero sí la paso bien”, expresó.
Cabe recordar que en su cuenta de Instagram, la joven compartió un sentido mensaje por su cumpleaños. “Este año tuvo retos, aprendizajes, despedidas, logros y muchas emociones. Pero también tuvo valentía, amor, personas bonitas y momentos que me recordaron quién soy”, escribió.