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Carlos Alcántara vuelve a estar en el ojo público tras difundirse un video que lo muestra en una discoteca con Mary Moncada, conocida por su polémico ampay en el ‘auto rana’ con Christian Domínguez. Las imágenes, emitidas por el programa digital 'Q’Bochinche', captaron a ambos disfrutando de la noche junto a un grupo de amigos, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre seguidores de la farándula peruana.

El material mostró a ambos en un ambiente distendido, conversando y compartiendo risas, mientras otros asistentes acompañaban la reunión. Durante la transmisión en vivo conducida por Ric La Torre, se consultó a testigos sobre la naturaleza de la interacción, y estos revelaron que hubo ‘besitos’ entre los protagonistas.

Carlos Alcántara y Mary Moncada son captados en discoteca y se habrían besado

Fuentes cercanas a la salida indicaron que la noche comenzó como una reunión de amigos y terminó en una velada llena de interacción y convivencia. Un testigo aseguró: ‘Salimos con unas amigas, una prima mía, estaba Mary… entonces la pasamos súper lindo, ellos también la pasaron muy bien… estábamos compartiendo’.

El conductor Ric La Torre amplió la información al contactar a otra persona presente, quien admitió en plena transmisión: ‘Uy bebé, no sé qué decirte, o sea sí hubo besitos pues no, pero todo tranqui’.

Además, se destacó que ambos, Carlos Alcántara y Mary Moncada, ya se conocían, lo que habría contribuido a que la interacción fuera amistosa y cercana. Fabri, amigo del conductor del pódcast, señaló: ‘Creo que ya se conocían’, confirmando un vínculo previo que, según los testigos, permitió que la velada transcurriera de manera amena.

Mary Moncada no estaría soltera

Otro punto relevante surgió respecto al estado sentimental de Mary Moncada. Durante la conversación en vivo, se reveló que, aunque Carlos Alcántara es soltero, Mary tendría pareja, dato que sorprendió a los testigos presentes.

El amigo de Ric La Torre señaló: ‘Ahhh, no sabía’, lo que indica que la propia protagonista del famoso ampay de Christian Domínguez nunca le había mencionado su relación actual.