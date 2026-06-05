HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Entrevista a Roberto Sánchez
EN VIVO: Entrevista a Roberto Sánchez     EN VIVO: Entrevista a Roberto Sánchez     EN VIVO: Entrevista a Roberto Sánchez     
EN VIVO

Roberto Sánchez en vivo y en exclusiva | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Carlos Alcántara es ampayado con mujer vinculada a un ampay de Christian Domínguez: se habrían besado en discoteca

Carlos Alcántara fue captado junto a Mary Moncada en una salida nocturna; testigos aseguran que habría habido acercamientos románticos, pese a que ella tendría pareja.

Carlos Alcántara vive su soltería tras terminar su relación con su esposa. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Carlos Alcántara vive su soltería tras terminar su relación con su esposa. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

Carlos Alcántara vuelve a estar en el ojo público tras difundirse un video que lo muestra en una discoteca con Mary Moncada, conocida por su polémico ampay en el ‘auto rana’ con Christian Domínguez. Las imágenes, emitidas por el programa digital 'Q’Bochinche', captaron a ambos disfrutando de la noche junto a un grupo de amigos, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre seguidores de la farándula peruana.

El material mostró a ambos en un ambiente distendido, conversando y compartiendo risas, mientras otros asistentes acompañaban la reunión. Durante la transmisión en vivo conducida por Ric La Torre, se consultó a testigos sobre la naturaleza de la interacción, y estos revelaron que hubo ‘besitos’ entre los protagonistas.

PUEDES VER: Exfigura de 'Esto es guerra' es captada muy feliz con Carlos Alcántara en concierto y 'saca pica' a Laura Huarcayo: "Me invitó primero"

lr.pe

Carlos Alcántara y Mary Moncada son captados en discoteca y se habrían besado

Fuentes cercanas a la salida indicaron que la noche comenzó como una reunión de amigos y terminó en una velada llena de interacción y convivencia. Un testigo aseguró: ‘Salimos con unas amigas, una prima mía, estaba Mary… entonces la pasamos súper lindo, ellos también la pasaron muy bien… estábamos compartiendo’.

El conductor Ric La Torre amplió la información al contactar a otra persona presente, quien admitió en plena transmisión: ‘Uy bebé, no sé qué decirte, o sea sí hubo besitos pues no, pero todo tranqui’.

Además, se destacó que ambos, Carlos Alcántara y Mary Moncada, ya se conocían, lo que habría contribuido a que la interacción fuera amistosa y cercana. Fabri, amigo del conductor del pódcast, señaló: ‘Creo que ya se conocían’, confirmando un vínculo previo que, según los testigos, permitió que la velada transcurriera de manera amena.

PUEDES VER: Carlos Alcántara se sincera sobre la relación con su esposa Jossie Lindley tras separación: "Las cosas cambiaron"

lr.pe

Mary Moncada no estaría soltera

Otro punto relevante surgió respecto al estado sentimental de Mary Moncada. Durante la conversación en vivo, se reveló que, aunque Carlos Alcántara es soltero, Mary tendría pareja, dato que sorprendió a los testigos presentes.

El amigo de Ric La Torre señaló: ‘Ahhh, no sabía’, lo que indica que la propia protagonista del famoso ampay de Christian Domínguez nunca le había mencionado su relación actual.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carlos Alcántara se sincera sobre la relación con su esposa Jossie Lindley tras separación: "Las cosas cambiaron"

Carlos Alcántara se sincera sobre la relación con su esposa Jossie Lindley tras separación: "Las cosas cambiaron"

LEER MÁS
Exfigura de 'Esto es guerra' es captada muy feliz con Carlos Alcántara en concierto y 'saca pica' a Laura Huarcayo: "Me invitó primero"

Exfigura de 'Esto es guerra' es captada muy feliz con Carlos Alcántara en concierto y 'saca pica' a Laura Huarcayo: "Me invitó primero"

LEER MÁS
Modelo lanza polémico mensaje contra Carlos Alcántara tras ser ampayada besándose con él: “Para ser mayor, huele rico”

Modelo lanza polémico mensaje contra Carlos Alcántara tras ser ampayada besándose con él: “Para ser mayor, huele rico”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijo de Eva Ayllón dedica conmovedor mensaje a Mónica Torres tras rumores del fin de su relación de cuatro años y ella rompe en llanto

Hijo de Eva Ayllón dedica conmovedor mensaje a Mónica Torres tras rumores del fin de su relación de cuatro años y ella rompe en llanto

LEER MÁS
¿Apoyan a JP? Mark Vito y su novia Leslie Echavarrí sorprenden al lucir traje típico en Puno con colores asociados al partido

¿Apoyan a JP? Mark Vito y su novia Leslie Echavarrí sorprenden al lucir traje típico en Puno con colores asociados al partido

LEER MÁS
Melanie Martínez impacta al revelar que Christian Domínguez le pidió retomar la relación: “Nos estuvimos viendo”

Melanie Martínez impacta al revelar que Christian Domínguez le pidió retomar la relación: “Nos estuvimos viendo”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira vive desagradable momento tras atrevidos comentarios de actor peruano en vivo: “¿Me jalas la pita?”

Korina Rivadeneira vive desagradable momento tras atrevidos comentarios de actor peruano en vivo: “¿Me jalas la pita?”

LEER MÁS
Magaly Medina lanza polémico comentario contra su exabogado Iván Paredes tras su muerte: "Tengo buen chamán"

Magaly Medina lanza polémico comentario contra su exabogado Iván Paredes tras su muerte: "Tengo buen chamán"

LEER MÁS
Tula Rodríguez rompe su silencio tras ser involucrada en separación de Gisela Valcárcel y Javier Carmona: "Cada uno tiene su verdad"

Tula Rodríguez rompe su silencio tras ser involucrada en separación de Gisela Valcárcel y Javier Carmona: "Cada uno tiene su verdad"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025