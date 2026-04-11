Diego Chávarri enfurece con su expareja Melissa Klug tras lanzar incómoda acusación: "Oye, ¿qué ****** tienes?"

Diego Chávarri no toleró el comentario de Melissa Klug. Los famosos de la farándula nacional, quienes alguna vez fueron pareja, conviven como participantes en 'La Granja VIP Perú'. Aunque desde un inicio han marcado distancia y procuran llevar una relación cordial, la 'Blanca de Chucuito' no dudó en hacer recientemente una acusación que terminó por enfurecer al exfutbolista.

Todo ocurrió durante una charla que parecía distendida, cuando cada quien se encontraba en sus respectivas camas. Samahara Lobatón y Cristian 'Cri Cri' Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, también se encontraban con ellos cuando la escena ocurrió.

Melissa Klug desata la furia de Diego Chávarri con su comentario

El momento se desató cuando Melissa Klug, mientras hablaba con su hija Samahara Lobatón, manifestó: “¿Sabes quién debe saber el nombre? Diego”. Sus palabras llevaron a que 'Cri Cri' preguntara de qué estaban hablando, a lo que la empresaria agregó sin filtro, dejando entrever que el exfutbolista visitaba esos lugares: “De un prostíbulo”.

Ese comentario no pasó desapercibido por Diego Chávarri, quien inmediatamente se defendió y respondió, al inicio con calma pero luego alzando la voz: “Creo que te estás equivocando de ex. Oh, Melissa, ¿qué ****** tienes?”.

“Es un sauna”: Melissa Klug se rectifica, pero echa a 'Cri Cri'

Tras la reacción de su expareja, Melissa Klug no se inmutó, pero cambió su versión inicial. “Es un sauna”, agregó. En ese contexto, Chávarri, quien actualmente tiene novia, le aclaró que tampoco había visitado ese lugar jamás. “Nunca he ido a un pu** sauna en mi vida”, replicó el participante.

La situación tomó un giro más relajado cuando 'Cri Cri', quien llegó a reírse en un momento, se convirtió posteriormente en el centro de los comentarios de la empresaria. “Tú también, no te hagas el hue*** que acompañabas”. Ante esa situación, el primo de Jefferson Farfán declaró, aparentemente con ironía, que sí iba con Diego, pero nunca entraba al local. “Yo llegaba, pero me iba”, manifestó.