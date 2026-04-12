La reconciliación entre Pamela López y Paul Michael se complicó en 'La granja VIP', tras una intensa discusión el 11 de abril. Foto: captura Paamericana TV | Foto: captura Paamericana TV

La reconciliación entre Pamela López y Paul Michael se complicó en 'La granja VIP', tras una intensa discusión el 11 de abril. Foto: captura Paamericana TV | Foto: captura Paamericana TV

La reconciliación entre Pamela López y Paul Michael no duró mucho, ya que el último sábado 11 de abril, la pareja terminó discutiendo en 'La granja VIP', tras la eliminación de Melissa Klug. La aún esposa de Christian Cueva se mostró incómoda por ciertas actitudes del cantante, mientras que este dijo que no entendía su molestia.

En el video que se compartió en redes sociales, se ve cómo Pamela López se acerca a Paul Michael para expresar su incomodidad con Paul Michael, a quien acusó de portarse mal con ella. “¿Qué me vas a exponer si yo no te he molestado? ¿Faltarte el respeto yo?”, pregunta el salsero, a lo que Pamela indica: “No me hables. Estoy perdiendo la paciencia”, se le escucha decir a la influencer.

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Pamela López increpa a Paul Michael

Tras darle a conocer su molestia, Pamela López se fue a otro lugar de la casa de 'La granja VIP', pero vuelve para continuar con la discusión. Incluso, sus compañeros le dijeron a Paul Michael que no entendían la posición de la norteña. “¿Qué hiciste?” le pregunta Shirley Arica, a lo que el salsero responde: “nada”.

En otro momento, Pamela López le pide a Paul que demuestre que no es un “zángano”, tal y como lo han acusado algunas de sus compañeras de 'La granja VIP'. Al parecer, las palabras de su novia no le cayeron bien y le reclamó. “Mejor di que eres mi enemiga (...) porque yo no te he hecho nada”, respondió.

Paul Michael se defiende de Pamela López

Pamela López se habría molestado con Paul Michael por no hacerle caso y no llevar los micrófonos recargados. “Hoy en la mañana me dejaste igualito, malcriado. Te pedí que por favor vayas a (ininteligible). Sabes perfectamente que estoy mal. Mónica te pidió que vayas a lavar y decías ‘ahorita voy’. Te pintas de cuerpo entero. Y si quieres hacer las cosas bien, piensa, luego busca la conversación porque de verdad ahorita no me toques el tema porque de verdad estás actuando mal”, recalcó.

“Pero estoy cansado pues, estaba lavándome los dientes. Estaba cansado pero igual fui. ¿Pero yo qué te he hecho? Yo no sé lo que tú piensas (...) pero siempre te ayudo. ¿O sea no puedo estar cansado? ¿Siempre me tienes que mandar a hacer cosas y tengo que hacerlas?”, fue la respuesta de Paul.

Asimismo, López le dijo a Michael que no quiere hablar con él y que él no le dirija la palabra, a lo que él indicó: “Es tu mente. Yo no te hecho nada”, concluyó.



