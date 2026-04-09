Tras el diagnóstico de Youna, quien padece de cáncer, Samahara Lobatón y él se han mostrado más unidos que nunca. | Foto: composición LR/Panamericana TV/TikTok

Tras el diagnóstico de Youna, quien padece de cáncer, Samahara Lobatón y él se han mostrado más unidos que nunca. | Foto: composición LR/Panamericana TV/TikTok

¡Youna sí le pidió matrimonio a Samahara Lobatón en 'La Granja VIP Perú'! A través de las redes sociales de Samuel Suárez, creador de Instarándula, el barbero radicado en Estados Unidos confirmó que le pidió la mano a la madre de su primogénita y reveló pruebas del detalle que tuvo con ella durante el mediático reality de Panamericana TV.

El joven aclaró las dudas directamente con Suárez en vivo luego de que el creador de contenido expresara su deseo de que la propuesta viniera realmente de él y no de los seguidores de la influencer, quien se emocionó casi hasta las lágrimas por el gesto.

Youna le pide matrimonio a Samahara Lobatón, pero Samuel Suárez despierta dudas

Todo surgió cuando Samahara Lobatón recibió con sorpresa un ramo de flores acompañado de un mensaje que no dejó lugar a interpretaciones: “Te amo, mi amor. Te estoy esperando para casarnos”. Emocionada, la hija de Melissa Klug agradeció con un “te amo” a Youna por las cámaras, mientras Gabriela Herrera y Shirley Arica expresaban su deseo de contar con una invitación para la boda.

Sin embargo, Samuel Suárez, uno de los críticos de 'La Granja VIP Perú', expresó su preocupación de que el gesto viniera de los seguidores de la influencer, mas no del padre de su pequeña Xianna. “Me da mucha pena. Ojalá que sea un detalle realmente de Youna y no de los fans porque se le ve emocionada. Ojalá que sea un lindo detalle de Youna y no que los fans estén jugando con los sentimientos de Samahara”, declaró durante la transmisión de la gala del reality.

“Sí, fui yo”: Youna confirma que le pidió la mano a Samahara Lobatón

Lo que Samuel Suárez no esperaba era que Youna le respondiera en vivo a través de Instagram. Con pruebas del ramo de flores, confirmó al comunicador que le había pedido matrimonio a Samahara Lobatón. “Sí, fui yo, tranquilo. Todos piensan que yo recién me entero de eso, pero como no quería aclarar nada, mejor te lo mando y tú lo aclaras”, escribió el padre de Xianna.

Youna revela pruebas de pedida de mano a Samahara Lobatón. Foto: captura/Instagram/Instarándula

Youna revela pruebas de pedida de mano a Samahara Lobatón. Foto: captura/Instagram/Instarándula

En esa línea, el creador de contenido expresó no solo su alivio por la aclaración, sino también por el hecho de que, más allá de no aprobar algunas conductas de la influencer —que podrían estar motivadas por el encierro en 'La Granja VIP Perú'—, él se mantenía presente y consolidándose como su principal apoyo. “Qué bueno que recapacitaste en algunas declaraciones. Siento que parte de su fortaleza ahorita en el reality eres tú. Si bien no estás de acuerdo en algunas acciones, sabemos que un encierro no es simple para nadie”, le respondió al barbero.